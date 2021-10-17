نهال طايل: تحية لكل أب وأم لم يؤذيا أولادهما بعد الطلاق

علقت الإعلامية نهال طايل، على واقعة حرمان زوج لزوجته من بناتها الثلاثة بعد الطلاق بسبب عدم إنجابها الولد، قائلةً «مش بإيدها لأن الرازق هو بإيد ربنا، والخلفة دي أساسها من الرجل وليس المرأة».

وقالت «طايل»، خلال برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد 2»، إن هدف الزوج من الزيجة، إنجاب الذكور، لذلك استغنى عن زوجته لاعتقادات خاطئة.

وتابعت «نهال طايل» : «الزوجة لجأت إلى المحاكم من أجل حقوقها ورؤيتها لبناتها ولكن لم تحصل على النفقة ولا رؤية بناتها بسبب عناد الزوج».

وأكملت «نهال طايل» : «كل التحية والتقدير لكل أب وأم محترمين انفصلوا ولم يؤذوا أولادهم وطول الوقت بيفكروا يعيشوا أبنائهم إزاي رغم فشل الزواج الطلاق، واعتبروها تجربة وفشلت».