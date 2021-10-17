رئيس المحكمة الدستورية يكشف كواليس لقاء الرئيس بالمجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية

قال المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن يوم لقاء الرئيس السيسي بالمجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية كان تاريخي، مؤكدا أن هذا اليوم تتضح أهميته من مخرجات الاجتماع، ومنها تحديد يوم موحد أو عيد موحد للقضاء المصري، وبدأ تفعيل العنصر النسائي بالتعيين في مجلس الدولة والنيابة العامة .

وأضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا خلال لقائه في برنامج " الصدى " المذاع علي قناة " اكسترا نيوز " تقديم الإعلامية رانيا هاشم ، أن دور المحكمة الدستورية العليا يتمثل في المراقبة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح وفض التناقض بين الأحكام الصادرة من الجهات القضائية وألا تكون متناقضة فيما بينها وفض تنازع الاختصاص بين الهيئات والجهات القضائية وتفسير النصوص التشريعية.

وأوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المحكمة الدستورية العليا لا تتدخل في الرقابة إلا بعد اكتمال دورة القانون، وهذا بعد أن يتم مناقشة القانون في الهيئة التشريعية المختصة ويصدره رئيس الجمهورية.

وأكمل رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الرقابة التي تقوم بها الدستورية العليا هي لاحقة للقوانيين بعد إصدارها وليست رقابة سابقة ، لافتا إلي أن القوانين تصدر بناء علي إجراءات معينة من الهيئة التشريعية المختصة .

