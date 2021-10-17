عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إدارة بالمجاملات.. مجلس النواب يواجه اتحاد الكرة باتهامات إهدار الأموال

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات كشفت عن مخالفات إهدار المال العام باتحاد الكرة منذ عام 2016.

 

وقال محمود حسين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد": “التعيينات داخل اتحاد كرة القدم تتم  بالمجاملات وإهدار المال العام تجاوز الـ 20 مليون جنيه باتحاد الكرة”.

 

وأوضح محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة:" علي مدار 20 عاما لم نر في اتحاد الكرة سوى شوقي غريب ومعتمد جمال، الا يوجد غيرهم؟".

 

وأضاف:"الطلبات التي قدمت للمجلس بشأن اتحاد الكرة تم مناقشة بعضها في بعض الاتحادات، لافتًا إلى وجود 27 طلب إحاطة بمخالفات متعددة بعضها قد يصل إلى تقديم بلاغات للنيابة.

 

وأشار إلي أن طلبات الإحاطة المقدمة أبرزها المخالفات المالية وإهدار المال العام وبعض التصرفات الفردية من رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة المهندس أحمد مجاهد، وبعض المخالفت من عام 2016 ضد آخر اتحاد منتخب لكرة القدم وحتى الأن، موضحًا أن أحد الطلبات يتحدث عن إهدار ما يقرب من مليوني جنيه بسبب إقالة حسام البدري.

 

ولفت إلي أنه حتى الأن، ووفقا للطلبات المقدمة، لا يوجد جديد في المنتخبات أو الناشئين، وآخر قرار تم اتخاذه هو تولي الكابتن شوقي غريب رئاسة المنتخب الأوليمبي والذي سيبدأ مهمته بعد 20 شهرًا، مشيرًا إلى أن هذا يُكلف الاتحاد حوالي 20 مليون جنيه؛ وهو ما كان يستدعي انتظار الاتحاد المقبل ليأخذ مثل هذا القرار، متسائلاً: لماذا الإسراع في اتخاذ مثل هذه القرار؟

برنامج على مسئوليتي الشباب والرياضة اللجنة الثلاثية مجلس النواب أحمد موسى لجنة الشباب والرياضة شوقي غريب اهدار المال العام

ترشيحاتنا

شاهد أول ظهور لصفقة بيراميدز السادسة فى مباراة السكة الحديد

نهال طايل تستهل برنامجها بكلمات مؤثرة على الهواء |شاهد

اقتصاد الامارات .. مليار درهم قيمة تصرفات عقارات دبي اليوم

الميكانيكى بيقولك .. تعرف على مجموعة السوائل الخاصة بسيارتك

لعبة حاوريني يا كيكا.. ما نهاية اللف والدوران بين الأهلي وموسيماني ؟

أقسم عليَّ زوجي بعدم التكلم مع أمي فماذا أفعل؟ الإفتاء ترد| فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

شاهد.. عريس يحمل أخت العروس ذات القدرات بدلًا منها في ليلة الزفاف|فيديو

البترول: تطوير معامل التكرير يمكننا من إنتاج بنزين متعدد الجودات

انسى التجديد.. رسالة شديدة اللهجة من شوبير لموسيماني ومحمد شريف

تعرف علي موعد النطق بالحكم فى قضية عقوبة شيكابالا

بعد فيديوهاته مع دينا الشربيني.. زوجة حسن أبو الروس تلغي متابعته

9 قتلى ومصابين.. السعودية تكشف تفاصيل سقوط حافلة من حافة نهاية العالم

بطريقة سهلة.. كيف تحسب معاشك فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن حاضرون من أجل ريش بمهرجان الجونة

درة بعد وصفها بأيقونة الموضة: أكمل مسيرة فناني الزمن الجميل | خاص

اعتبرها أصناما.. شاب فلسطيني يحطم تماثيل تاريخية بأحد ميادين رام الله |فيديو

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

فيديو

نسخة فريدة.. معلومات لا تعرفها عن مصحف أهداه شيخ الأزهر لـ السيسي

علماء الشرق والغرب ..هؤلاء استشهد بهم شيخ الأزهر في المولد النبوي

لفتة إنسانية من السيسي وكلمة شيخ الأزهر القوية..الأبرز في احتفالية المولد النبوي

ياسمين صبري .. كيف أثارت إعجاب جمهور مهرجان الجونة واستياء أسرتها |فيديو

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: فأسألوا أهل الذكر

سيد الطاهر يكتب: «الغاز».. مستقبل مصر القادم

د. فتحي حسين يكتب: دور الجامعات المصرية في التنمية 

المستشار محمد البياع يكتب: أول وثيقة قانونية وضعها النبي محمد قبل 14 قرنًا

ياسر عبيدو يكتب: صنائع المعروفَ في غير أهله..!

د. صابر حارص يكتب: الشر الذي لا ندرك أنه خير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

إلهام أبو الفتح

يا رب

مني أحمد

من قلبي سلام لـ«بيروت»

اﻟﻤﺰﻳﺪ