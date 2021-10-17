إدارة بالمجاملات.. مجلس النواب يواجه اتحاد الكرة باتهامات إهدار الأموال

أكد الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات كشفت عن مخالفات إهدار المال العام باتحاد الكرة منذ عام 2016.

وقال محمود حسين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد": “التعيينات داخل اتحاد كرة القدم تتم بالمجاملات وإهدار المال العام تجاوز الـ 20 مليون جنيه باتحاد الكرة”.

وأوضح محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة:" علي مدار 20 عاما لم نر في اتحاد الكرة سوى شوقي غريب ومعتمد جمال، الا يوجد غيرهم؟".

وأضاف:"الطلبات التي قدمت للمجلس بشأن اتحاد الكرة تم مناقشة بعضها في بعض الاتحادات، لافتًا إلى وجود 27 طلب إحاطة بمخالفات متعددة بعضها قد يصل إلى تقديم بلاغات للنيابة.

وأشار إلي أن طلبات الإحاطة المقدمة أبرزها المخالفات المالية وإهدار المال العام وبعض التصرفات الفردية من رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة المهندس أحمد مجاهد، وبعض المخالفت من عام 2016 ضد آخر اتحاد منتخب لكرة القدم وحتى الأن، موضحًا أن أحد الطلبات يتحدث عن إهدار ما يقرب من مليوني جنيه بسبب إقالة حسام البدري.

ولفت إلي أنه حتى الأن، ووفقا للطلبات المقدمة، لا يوجد جديد في المنتخبات أو الناشئين، وآخر قرار تم اتخاذه هو تولي الكابتن شوقي غريب رئاسة المنتخب الأوليمبي والذي سيبدأ مهمته بعد 20 شهرًا، مشيرًا إلى أن هذا يُكلف الاتحاد حوالي 20 مليون جنيه؛ وهو ما كان يستدعي انتظار الاتحاد المقبل ليأخذ مثل هذا القرار، متسائلاً: لماذا الإسراع في اتخاذ مثل هذه القرار؟