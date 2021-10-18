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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

14.6 % نموا بشحنات الأجهزة المنزلية الذكية في الصين خلال العام الجاري

الصين
الصين

توقع تقرير صناعي أصدرته شركة البيانات الدولية لأبحاث السوق العالمية (آي دي سي)، نمو شحنات الأجهزة المنزلية الذكية في الصين بنسبة 14.6 % على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 230 مليون وحدة في العام الجاري 2021.

وأضاف التقرير أنه وعلى مدار السنوات الخمس المقبلة، سيبلغ معدل النمو السنوي المُركّب للقطاع 21.4 %، متوقعاً أن تسجل الصين حوالي 540 مليون وحدة من شحنات الأجهزة المنزلية الذكية في العام 2025.

وذكر تقرير الشركة أن سوق الأجهزة المنزلية الذكية في الصين لا يزال في مرحلة مبكرة من التطور، مضيفاً أن معدل دخول السوق لا يزال منخفضاً جداً.

وعلى الرغم من ذلك، ومع التحسين المستمر لمعايير معيشة الشعب، سيشهد قطاع الأجهزة المنزلية الذكية آفاقاً أوسع، بحسب الشركة.

وأظهرت بيانات الشركة أن الصين شحنت خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، حوالي 100 مليون وحدة من الأجهزة المنزلية الذكية، بزيادة 13.7 بالمائة على أساس سنوي.

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14.6 % نموا بشحنات الأجهزة المنزلية الذكية في الصين خلال العام الجاري

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