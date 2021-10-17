التجارة الداخلية: المصريون يستهلكون 3 أضعاف شعوب الدول الأخرى

قال الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن المصريون يستهلكون 3 أضعاف ما يستهلكه شعوب الدول الأخري علي الأكل والشرب.

وأضاف عشماوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدي البلد"،:" 60 مليار جنيه شهريا حجم انفاق المصريين علي الأكل والشرب، موضحا:" حجم استهلاك وانفاق المصريين علي كل السلع 2.1 تريليون جنيه".

وأكمل:" مصادر الإمداد للسلع الأساسية لمصر متنوعة من دول كثيرة، موضحا:" حدث زيادة سعرية في معظم الأسواق العالمية بعد انكماش الإنتاج العالمي".