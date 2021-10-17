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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كريم محمود عبدالعزيز: حصول فيلم "ريش" على جائزة "كان" فخر كبير

كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز

عبّر الفنان كريم محمود عبد العزيز، عن فخره بحصول الفيلم المصري “ريش” على الجائزة الكبرى في أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي.

 

وقال كريم محمود عبد العزيز، في تصريح لـ "صدى البلد" : “سعيد بتواجدي في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، وشاهدت عدداً من الافلام القوية حتى الان التي تتنافس بقوة على مسابقات المهرجان المختلفة، وأعتقد أن فيلم ”ريش" هو فيلم مميز وفريد من نوعه وقصته مختلفه عمّا تم تقديمه من قبل".

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نجوم الفن حاضرون من أجل ريش بمهرجان الجونة

ريش هو أول فيلم روائي طويل يحصد الجائزة الكبرى في أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي، ونال مخرجه عمر الزهيري العديد من الثناء على فيلمه. 

شركة Grasshopper Film ومقرها نيويورك نالت حقوق توزيع فيلم ريش في أمريكا في صفقة أعلن عن تفاصيلها اليوم ونشرها موقع هوليوود ريبورتر. 

وأيضا تم توزيع الفيلم في الصين وإيطاليا واليونان، وسيتم طرحه في فرنسا قريبا. 

حصل فيلم ريش أيضا على جائزة الفيبريسي FIPRESCI لأفضل فيلم في الأقسام الموازية لمهرجان كان السينمائي الدولي. 

 

 

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