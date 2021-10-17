الأوقاف: الغلق والفتح الخاص بالمساجد بقرار من لجنة أزمة كورونا|فيديو

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، إن الوزارة تلقت مطالبات عدة من جموع الشعب لفتح دورات المياه الملحقة بالمساجد وعودة الأمور لطبيعتها فيها، منوهًا إلى أن المساجد توقفت للمرة الأولى شهر مارس لعام 2020.



وأضاف وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة ، المذاع على قناة أون إى تقديم الإعلامية لميس سلامة، ، أن غلق المساجد توقف معه كل الملحقات الخاصة به ومن ضمنها دورات المياه، معلقًا: الغلق لم يكن بأيدينا والفتح ليس بقرار منفرد من الوزارة .

وأشار إلى أن الغلق والفتح بقرار من لجنة أزمة كورونا، موضحًا أن الغلق جاء تطبيقًا لقاعدة شرعية خاصة بتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام؛ عن طريق الحد من كثرة الاختلاط وانتشار الوباء.

ولفت وكيل وزارة الأوقاف، إلى بدء تنفيذ قرار إعادة فتح دورات المياه بداية من فجر الأربعاء المقبل، قائلًا إن الوزارة ستجري عملية صيانة وتعقيم ونظافة كاملة للدورات، والإعلان عن الضوابط والإجراءات الخاصة بالفتح، خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن جميع الإجراءات الاحترازية لا زالت مطلوبة داخل الصلاة بالرغم من فتح دورات المياه، مضيفًا: "مازلنا ملتزمين بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والمصلى الشخصي والتباعد الاجتماعي ولن يتغير فيها شيء".