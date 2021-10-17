fan id.. رابطة الأندية تكشف تفاصيل عودة الجماهير إلى المدرجات.. فيديو

كشف النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، تفاصيل عودة الجماهير للمدرجات مرة أخري، قائلا:" شركة تذكرتي أتاحت بالأمس التسجيل على الـ fan id، وسيتم فتح حجز تذاكر الحضور للمباراة بمعدل 2000 مشجع لكل نادي بشرط الحصول على لقاح كورونا.

وتابع رئيس رابطة الأندية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" سيتم توقيع عقوبة علي النادي أو او المشجع في حالة ارتكاب أي تجاوز".

وأوضح أحمد دياب: "نعمل بأقصى جهد وفقا لاستراتيجية الحفاظ على الكرة المصرية دون النظر لأي مضايقات".

وأشار إلى أن عودة الجماهير لمدرجات مباريات الدوري ستكون تدريجية، موضحا أن جميع دوريات كرة القدم في العالم عادت بالتدريج بعد جائحة كورونا.



وأضاف رئيس رابطة الأندية أن عودة الجماهير تأتي تدريجا حفاظا على صحة المواطنين واللاعبين، موضحا أن شركة تذكرتي محترفة في مجال تنظيم حضور الجماهير.

وتابع أحمد دياب أنه حتى الآن لم يتم تحديد الأسعار لكن ستعلن مع فتح باب التذاكر، موضحا أن جميع الأندية اتفقت على تنفيذ نظام المسابقة لصالح الجميع وسيتم إعلان جداول المباريات غدا لـ 8 أسابيع.

وقال أن أي نادي أو مشجع سيخرج عن الإطار العام سيتعرض للعقوبات التي تفرضها الرابطة، موضحا أن الجميع يسعى للعودة بشكل مشرف، يليق بمصر والمصريين: «نحظى بدعم الإعلام الرياضي».