عضو خطة النواب: ترشيد الانفاق الحكومي يكون عن طريق تحديد الأولويات

قال النائب أحمد إبراهيم عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ترشيد الانفاق الحكومي يكون عن طريق ضبط وتحديد الأولويات، موضحا أن لجنة الخطة والموازنة قامت بمناقشة عدد من القوانين المتعلقة بهذا الامر مثل قانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس وغيرهم.



وتابع إبراهيم في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن هناك أصول للدولة غير مستغلة تقدر بالمليارات، حيث أن هذه الثروة المهدرة تسمى عدم ضبط انفاق، وهو ما يجب أن نلتفت إليه جميعا.

وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنه على سبيل المثال شركات الغزل والنسيج، خسائرها تعدت 16 مليار و 200 مليون جنيه، على الرغم من كونها تمتلك أصول غير مستغلة تبلغ قيمتها 27 مليار جنيه، وبالتالي يجب أن يكون هناك إعادة نظر في هذه الإشكالية.، خاصة في ظل وجود أزمة مالية على مستوى العالم بالتزامن مع جائحة كورونا.

