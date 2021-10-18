عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو خطة النواب: ترشيد الانفاق الحكومي يكون عن طريق تحديد الأولويات

النائب أحمد إبراهيم
النائب أحمد إبراهيم عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

قال النائب أحمد إبراهيم عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ترشيد الانفاق الحكومي يكون عن طريق ضبط وتحديد الأولويات، موضحا أن لجنة الخطة والموازنة قامت بمناقشة عدد من القوانين المتعلقة بهذا الامر مثل قانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس وغيرهم.

txt

خطة النواب توضح مزايا الوصول للاكتفاء الذاتي من البنزين

txt

بعد موافقة النواب.. تعرف مدة عقد مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية


وتابع إبراهيم في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن هناك أصول للدولة غير مستغلة تقدر بالمليارات، حيث أن هذه الثروة المهدرة تسمى عدم ضبط انفاق، وهو ما يجب أن نلتفت إليه جميعا.

وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنه على سبيل المثال شركات الغزل والنسيج، خسائرها تعدت 16 مليار و 200 مليون جنيه، على الرغم من كونها تمتلك أصول غير مستغلة تبلغ قيمتها 27 مليار جنيه، وبالتالي يجب أن يكون هناك إعادة نظر في هذه الإشكالية.، خاصة في ظل وجود أزمة مالية على مستوى العالم بالتزامن مع جائحة كورونا.
 

مليون جنيه قانون الاستثمار قانون الاستثمار الجديد مجلس النواب شركات الغزل والنسيج

ترشيحاتنا

لمدة 6 أيام.. غلق شارع البحر الأعظم القادم من المنيب والمتجه لنفق عباس

طلب مهم من الصحة السعودية إلى المواطنين

بعد 12 يوما من مغامرة في الفضاء.. طاقم الفيلم الروسي يعود إلى الأرض.. فيديو

مؤسس تويتر يعتزم إنشاء بناء نظام تعدين للبيتكوين

دعاء قبل النوم يحفظك من الكوابيس

14.6 % نموا بشحنات الأجهزة المنزلية الذكية في الصين خلال العام الجاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

من 1 ديسمبر.. ربط تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشهادة تلقي لقاح كورونا

شاهد.. عريس يحمل أخت العروس ذات القدرات بدلًا منها في ليلة الزفاف|فيديو

البترول: تطوير معامل التكرير يمكننا من إنتاج بنزين متعدد الجودات

كيف سيتم التعرف على الموظفين والمواطنين الحاصلين على لقاح كورونا؟.. الحكومة تجيب

الحكومة: قرارات رادعة للموظفين وطلاب الجامعات الممتنعين عن تلقي لقاح كورونا.. تفاصيل

انسى التجديد.. رسالة شديدة اللهجة من شوبير لموسيماني ومحمد شريف

بطريقة سهلة.. كيف تحسب معاشك فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن حاضرون من أجل ريش بمهرجان الجونة

درة بعد وصفها بأيقونة الموضة: أكمل مسيرة فناني الزمن الجميل | خاص

اعتبرها أصناما.. شاب فلسطيني يحطم تماثيل تاريخية بأحد ميادين رام الله |فيديو

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

فيديو

فلتت من حسن أبو الروس في الجونة.. ونار الغيرة تسيطر على زوجته

حقيقة ضرب دوللي شاهين وحادث وائل كفوري.. آخر التطورات.. فيديو

نسخة فريدة.. معلومات لا تعرفها عن مصحف أهداه شيخ الأزهر لـ السيسي

علماء الشرق والغرب ..هؤلاء استشهد بهم شيخ الأزهر في المولد النبوي

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: الفنون بين الأصالة والتعري

د. دينا أحمد على تكتب: الزراعة الرقمية في ظل كورونا

رمضان البيه يكتب: فأسألوا أهل الذكر

سيد الطاهر يكتب: «الغاز».. مستقبل مصر القادم

د. فتحي حسين يكتب: دور الجامعات المصرية في التنمية 

المستشار محمد البياع يكتب: أول وثيقة قانونية وضعها النبي محمد قبل 14 قرنًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ