نيوكاسل: المشجع المصاب في مباراة توتنهام بصحة جيدة ويستجيب للعلاج

أكد نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، أن المشجع الذي تعرض لأزمة قلبية في مباراة توتنهام، في الدوري الإنجليزي الممتاز، بصحة جيدة ويستجيب للعلاج.



وأوضح النادي، في بيان رسمي على موقعه الإلكتروني، أن "المشجع الذي احتاج إلى علاج طبي طارئ خلال مباراة الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز مع توتنهام بملعب سانت جيمس بارك يوم الأحد حالته مستقرة ويستجيب للعلاج في المستشفى".

وتقدم النادي بالشكر إلى الجماهير على تصرفهم وتنبيه الجميع بوجود مشجع مصاب، وكذلك الأطباء داخل الموقع الذين قدموا علاجًا طارئًا سريعًا له".



وأعرب النادي عن أطيب تمنياته للمشجع بالشفاء العاجل من أجل جميع أحبائه.