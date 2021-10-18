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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التموين: ميكنة كل المخازن التابعة لشركتي الجملة العامة والمصرية

وزير التموين
وزير التموين

أكد الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين و التجارة ‏الداخلية، أنه تم ميكنة كل مخازن الجملة التابعة لشركتي الجملة (العامة – المصرية) لمتابعة الوارد والمنصرف من السلع .

‏وأضاف المصيلحي أن ميكنة الــ 1500 مخزن التابعيين لشركتي الجملة ‏ساهم في معرفة كميات السلع المتوفرة بالمخازن والتدخل حال نقص اي ‏سلعة بضخها بتلك المخازن.

وأشار المصيلحي الي أن الميكنة جاءت ‏بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، ‏للوصول إلي الشفافية في التعامل مع السلع والتأكد من وصول سلع ‏منظومة الدعم لمستحقيها، وأكد المصيلحي ان النظام الورقي في صرف السلع بالمخازن قد انتهي تماماَ بعد استكمال ‏منظومة الميكنة بالمخازن، وأضاف أن كل مخازن الشركتين قد تم ‏تجهيزها بأجهزة الحاسب الآلي لإدخال السلع الموردة والسلع المنصرفة ‏الي منافذ صرف السلع التموينية.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن خطة ميكنة مخازن ‏الجملة جاءت متزامنة مع خطة ميكنة المجمعات الاستهلاكية بمحافظات ‏الجمهورية لحوكمه سلاسل امداد هذه السلع التعامل، وأكد المصيلحي ان ميكنة مخازن الجملة ساهمت في ‏إجراء أنظمة الجرد السنوي لكل السلع بالمخازن والمجمعات الاستهلاكية ‏بشفافية تامة.

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من جانبه أكد  أحمد كمال  معاون الوزير المتحدث الرسمي ‏للوزارة، أن شركات المجمعات الاستهلاكية ( النيل – الأهرام – ‏الإسكندرية ) للمجمعات الاستهلاكية بدأت هي الأخرى في تفعيل اجراءات الميكنة ‏اصرف السلع لمنافذ جمعيتي وتم الانتهاء من النظام الورقي تماماَ في بعض الشركات، وأشار احمد كمال إلي أن شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية من أولى الشركات التي عممت التجربة لصرف ‏الاستعاضات الكترونياَ حسب ربط صاحب كل منفذ، وأشار إلي أن باقي ‏الشركات ( الأهرام – الإسكندرية )  للمجمعات الاستهلاكية قاربت علي ‏انتهاء المنظومة.

التموين مخازن الجملة السلع المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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