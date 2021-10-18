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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أروى جودة ترد على منتقديها بسبب السليوليت: عارفة عيوبي ومتصالحة معاها | خاص

اروى جودة
اروى جودة

تعرضت الفنانة أروى جودة للانتقاد من قبل عدد من رواد السوشيال ميديا بعد إطلالتها مساء السبت الماضي بـ مهرجان الجونة السينمائى.

حيث ظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستانا بفتحة جانبية لأعلى الفخذ، وظهرت ساق أروى جودة وبها "سليوليت"، دهون تحت الجلد، وهو الأمر الذي علق عليه الجمهور بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ردت الفنانة اروى جودة على تلك الانتقادات من خلال ضدى البلد وقالت":  أنا اعرف عيوبي جدا ومتصالحة معها ولا أر نفسي احلى واحدة، ومتصالحة مع شكلي ومن المفروض ان العب رياضة ولكن هذا لا يحدث حاليا لذلك يتواجد سليوليت، وهذا الامر لا يضايقني، ومؤخرا اطلب من المصورين ألا يقوموا بعمل فوتوشوب للصور لأننا لسنا عرائس مصنعة وأرواحنا الحلوة وثقافتنا هى شخصيتنا.

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وتابعت": لم يهزني ما حدث واذا قيل لي هذا الكلام الذي حدث اليوم من سنتين كنت كسرت".
وكانت قد خطفت الفنانة أروى جودة  الأنظار، خلال ظهورها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي لعام  2021 بدورته الخامسة بإطلالة مميزة.

حيث ظهرت  أروى جودة  بفستان طويل ذي أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش الفضي الذي كشف عن قوامها الرشيق.

ولم تتكلف أروى جودة في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات ما منحها إطلالة بسيطة للغاية، فيما اختارت مكياجا وتسريحة شعر متناسقين مع فستانها.

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