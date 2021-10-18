إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بسوهاج

أصيب 5 أشخاص في مشاجرة مسلحة اندلعت بين عدد من المواطنين بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طهطا، بدوث مشاجرة ومصابين دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من، طرف أول، "عبد الأخر. ا. م. ه" 27 عامًا،عامل، مصاب بجرح قطعي بالرقبة من الناحية اليسرى، و"محمد. م. ه" وشهرته كحلاوي 57 عاما عامل، مصاب بجرح قطعي بالوجه واليد اليسري، وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي، و"محمد. م. ه. ع" 55 عاما، موظف، مصاب بجرح قطعي بالقدم اليمني.

وطرف ثانٍ كل من "محمود. ا. س. ا" 24 عاما، عامل، مصاباً جرح رضي بفروة الرأس، و"عبد. الناصر .ا. س" 40 عامل، مصاب بسحجات بالظهر، و"أحمد س ا ا" 66 عاما، بالمعاش، و"حافظ. ا. ع" 45 عاما، موظف، الطرفان يقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها، بسبب خلافات علي حد فاصل بين أرضهما الزراعية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.