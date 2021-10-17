مجلس جامعة سوهاج يهنئ الرئيس السيسى وشيخ الأزهر بذكرى المولد النبوى الشريف

هنأ مجلس جامعة سوهاج برئاسة الدكتور مصطفى عبد الخالق القائم بعمل رئيس الجامعة، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر وجموع الشعب المصري بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال عبد الخالق، أن ذكرى هذا اليوم ليس مجرد مولد نبوي إنما هو مولد أمة، أحدث فارقا كبيرا في العالم أجمع، وأشع نورا أضاء البشرية جمعاء بنور الهدي، مشيرا إلى ضرورة الاقتداء بالرسول الكريم والتحلي بكافة المعاني العطرة التي جاءت في سيرة النبى العظيم.

واختتم مجلس الجامعة تهنئته للرئيس السيسى: "نتقدم لسيادتكم بكامل اعتزازنا وتقديرنا لما تحققونه من آمال وتطلعات الشعب المصري من أجل حياة كريمة، وما تبذلونه على أرض الواقع لتكريس الأمن والامان، وارساء مبادئ العدل والمساواة.. حفظ الله مصر قيادة وشعبا ووفقنا عزوجل إلى ما يحب ويرضى".