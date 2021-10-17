عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مجلس جامعة سوهاج يهنئ الرئيس السيسى وشيخ الأزهر بذكرى المولد النبوى الشريف

صدى البلد

هنأ مجلس جامعة سوهاج برئاسة الدكتور مصطفى عبد الخالق القائم بعمل رئيس الجامعة، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر وجموع الشعب المصري بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

 

وقال عبد الخالق، أن ذكرى هذا اليوم ليس مجرد مولد نبوي إنما هو مولد أمة، أحدث فارقا كبيرا في العالم أجمع، وأشع نورا أضاء البشرية جمعاء بنور الهدي، مشيرا إلى ضرورة الاقتداء بالرسول الكريم والتحلي بكافة المعاني العطرة التي جاءت في سيرة النبى العظيم.

حصدت المركز الثاني عالميًا بابتكارها علاج الصدفية.. ابنة سوهاج تُناشد السيسي برعاية اختراعها.. فيديو

واختتم مجلس الجامعة تهنئته للرئيس السيسى: "نتقدم لسيادتكم بكامل اعتزازنا وتقديرنا لما تحققونه من آمال وتطلعات الشعب المصري من أجل حياة كريمة، وما تبذلونه على أرض الواقع لتكريس الأمن والامان، وارساء مبادئ العدل والمساواة.. حفظ الله مصر قيادة وشعبا ووفقنا عزوجل إلى ما يحب ويرضى".

سوهاج جامعه المولد النبوي جامعة سوهاج

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة سوهاج يتابع سير العملية التعليمية في كليات الحرم الجديد

ترشيحاتنا

بعد توهج محمد صلاح.. خالد بيومي يطالب ليفربول بتكرار سيناريو بنزيما في الريال

تعرف على موقف قفشة من مباراة الأهلي والحرس الوطني

النواب يوافق على المادة 20 من مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية

تفاصيل لقاء هند صبري وخطيبها السابق باسل خياط في مهرجان الجونة.. فيديو

شاهد.. سيراميكا كليوباترا يخوض مرانا ترفيهيا في حمام السباحة

ما هو سر الإيموجي "العلم الأحمر" على تويتر؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقوبة مالية في انتظار الزمالك بعد أحداث "غرفة ملابس" توسكر الكيني

ريا وسكينة.. سيدتان تقتلان مسنة لسرقة قرطها الذهبى بالفيوم

بعد فيديوهاته مع دينا الشربيني.. زوجة حسن أبو الروس تلغي متابعته

شاهد.. عريس يحمل أخت العروس ذات القدرات بدلًا منها في ليلة الزفاف|فيديو

في زفاف إسلامي | زواج نائل نصار من ابنة بيل جيتس وتكلفة خيالية للحفل.. صور

انسى التجديد.. رسالة شديدة اللهجة من شوبير لموسيماني ومحمد شريف

لمدة عامين.. تقارير: الأهلي يقدم عرضاً رسمياً لـ فيريرا

بطريقة سهلة.. كيف تحسب معاشك فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في زفاف إسلامي | زواج نائل نصار من ابنة بيل جيتس وتكلفة خيالية للحفل.. صور

بسبب خطأ.. شاهد.. حارس مرمى يعتدي على المدافع بطريقة صادمة أثناء المباراة|فيديو

ملك البيض.. رجل يحمل 735 بيضة فوق رأسه يدخل موسوعة جينيس|صور

في مشهد مؤثر.. شاهد فيل صغير يحتضن حارس غابة

فيديو

ياسمين صبري .. كيف أثارت إعجاب جمهور مهرجان الجونة واستياء أسرتها |فيديو

بفستان أزرق طويل.. حسن أبو الروس يثير الجدل في مهرجان الجونة.. فيديوجراف

القبض على الشهود.. النيابة تصدر قرارها بشأن لغز ميكروباص الساحل

فيديوجراف .. بصراحة ميتبلعش.. عمرو أديب يتدخل في أزمة فستان نجلاء بدر

المزيد

ساحة رأي

ياسر عبيدو يكتب: صنائع المعروفَ في غير أهله..!

د. صابر حارص يكتب: الشر الذي لا ندرك أنه خير

د.فتحي حسين يكتب: مستوي الأداء الجامعي في بلادنا

د. هادي التونسي يكتب: سيجموند فرويد.. عالما وعلامة

ليلى موسى تكتب: توافق أمريكي – روسي على لجم تركيا عبر البوابة العربية

داليا السبع تكتب: «أبواب الشك»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

إلهام أبو الفتح

يا رب

مني أحمد

من قلبي سلام لـ«بيروت»

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «2»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة في قمة «فيشجراد»

اﻟﻤﺰﻳﺪ