أعرف عيوبي.. القصة الكاملة لـ انتقادات والتنمر على أروى جودة

أثار اسم الفنانة أروى جودة جدلا واسعا خلال الساعات القليلة الماضية بعد تعرضها للانتقادات بسبب إحدى إطلالاتها بمهرجان الجونة السينمائى وتصدر إثم أروى جودة مؤشرات بحث جوجل.

ونرصد فى السطور التالية القصة الكاملة لـ أزمة أروى جودة.

بداية الأزمة

ظهرت أروى جودة بإطلالة أنيقة مرتدية فستانا بفتحة جانبية لأعلى الفخذ، وظهرت ساق أروى جودة وبها "سليوليت"، دهون تحت الجلد، مما أثار تنمر عدد من الجمهور عليها ووصل الحد لاستخدام إحدى شركات منتجات التجميل صورتها والترويج لواحد من منتجاتها بأنه سيخلصها من هذه المشكلة.

وردت أروى جودة قائلة: "أنا مش فارق معايا إن يكون عندي سيلوليت، دي حاجة عادية وطبيعية".

أروى جودة

رد أروى جودة

ردت الفنانة اروى جودة على تلك الانتقادات من خلال صدى البلد وقالت: أنا أعرف عيوبي جدا ومتصالحة معها ولا أرى نفسي أحلى واحدة، ومتصالحة مع شكلي ومن المفروض أن ألعب رياضة ولكن هذا لا يحدث حاليا لذلك يتواجد سليوليت، وهذا الأمر لا يضايقني، ومؤخرا أطلب من المصورين ألا يقوموا بعمل فوتوشوب للصور لأننا لسنا عرائس مصنعة وأرواحنا الحلوة وثقافتنا هى شخصيتنا.

وتابعت: لم يهزني ما حدث وإذا قيل لي هذا الكلام الذي حدث اليوم من سنتين كنت انكسرت.

وكانت قد خطفت الفنانة أروى جودة الأنظار، خلال ظهورها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي لعام 2021 بدورته الخامسة بإطلالة مميزة.