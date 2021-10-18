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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مدير شركة ينصب على عدد من المواطنين بزعم توظيف أموالهم

أرشيفية
أرشيفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، من (3 مواطنين - مقيمين بمحافظة الإسكندرية) بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

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وبإجراء التحريات ، تبين قيام (مدير لإحدى شركات تجهيز المطاعم "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الإسكندرية) بممارسة نشاط إحتيال على المواطنين من خلال تلقى مبالغ مالية منهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تأسيس المطاعم والكافتيريات مقابل أرباح بالمخالفة للقانون ، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية تقدر بحوالى (3 مليون جنيه) من الشاكين وتوقفه عن سداد أصول المبالغ وأرباحها.

 

وبمواجهته اعترف بممارسة النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه؛ تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مكافحة جرائم جرائم الأموال العامة الاسكندرية المخالفة للقـانــون

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