جامعة حلوان : نعمل على رفع التصنيف الدولى للجامعة من خلال خطة محددة

أعلنت جامعة حلوان عن تحقيقها تقدمًا ملحوظاً فى التصنيفات الدولية للجامعات، حيث تقدمت الجامعة في تصنيف QS العربى، وظهر تقدمها إلى المركز السابع وسط الجامعات المصرية، والسادس بين الجامعات الحكومية.

صرح الدكتور ممدوح مهدى القائم باعمال رئيس جامعة حلوان، بأن التقدم فى التصنيفات الدولية يأتى من خلال العمل وفق خطة محددة وواضحة طبقا للمعايير العالمية وبجهود حثيثة يتعاون خلالها الجميع ، حيث تعمل الجامعة على دعم البحث العلمي ومخرجاته، و تولي اهتماماً كبيراً بالتصنيف الدولي، نتيجة سياسات الجامعة في التطوير المستمر لآليات النهوض بالبحث العلمى، وزيادة مخصصات البحث العلمي ودعم الباحثين.

وأضاف القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، أن تقدم جامعة حلوان فى التصنيفات الدولية ناتج عن على امتلاك الجامعة للعديد من التخصصات النادرة التى تؤهلها لحصد مكانة متميزة ورفيعة بالتصنيفات الدولية للجامعات .

وتسعى جامعة حلوان دائما على الحصول على للصدارة والمراكز المرتفعة بالتصنيفات الدوليى بالجامعات ، وذالك من خلال دعم وتحفيز الباحثين في القطاعات الطبية والعلمية والهندسية والعلوم الإنسانية كافة لتشجيع البحث العلمي .

جدير بالذكر أنه قد أطلقت الجامعة الموسم الثقافي باحتفالية بالمولد النبوى الشريف ينظمها أسرة من أجل مصر المركزية وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتور كريم همام رائد أسرة من اجل مصر ومدير معهد إعداد القادة، و الاستاذ ياسر الجبالي مسئول الأسرة .

تتضمن فعاليات الموسم الثقافى ندوة للداعية الإسلامي الدكتور أسامة قابيل " صاحب السعادة"، كما تتضمن الاحتفالية تواشيح دينية فى ملحمة موسيقية فى حب الرسول ويقدمها فريق كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان.

تنطلق فعاليات الاحتفالية فى تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الأربعاء 20 أكتوبر بقاعة مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان.