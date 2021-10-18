محمد صلاح يوجه رسالة للأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي

هنأ محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، الأمتين العربية والإسلامية بالمولد النبوي الشريف، وذلك من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر.

وكتب صلاح: “كل عام والأمة العربية والإسلامية بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف”.

ووجه الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، رسالة لـ الأمير ويليام بعد أن دعاه حفل "إيرث شوت" الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن.

وكان الأمير ويليام دوق كامبريدج، دعا محمد صلاح إلى جانب عدد من أهم المشاهير في العالم لحضور حفل جائزة "إيرثشوت" الذي يقام للمرة الأولى بالعاصمة البريطانية لندن، وجرى اختيار المتأهلين للتصفيات النهائية من بين أكثر من 750 ترشيحا من جميع أنحاء العالم حيث تم الإعلان عن خمسة فائزين في الحفل أمس الأحد، على أن يحصل كل منهم على مليون جنيه استرليني ودعم مخصص لتوسيع نطاق حلولهم البيئية.

وكتب محمد صلاح عبر حسابه الشخصي “إنستجرام”: “إنه لشرف كبير أن أشارك في حدث إيرث شوت الليلة الماضية، أنا ممتن لدوق ودوقة كامبريدج على جهودهما في هذا المشروع الطموح لجعل العالم مكانًا أفضل، ودعوتهم لي بتقديم جائزة إيرث شوت الأولى على الإطلاق”.