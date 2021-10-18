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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: استهلاك الأكسجين السائل بـ المستشفيات الجامعية بمعدلات مطمئنة

المستشفيات الجامعية
المستشفيات الجامعية

تتخذ المستتشفيات الجامعية احتياطاتها على مدار الفترة الماضية استعدادا لكافة السيناريوهات المطروحة بالتزامن مع الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد، حيث يبلغ عدد المستشفيات 26 مستشفى تابعة لـ 18 جامعة، مزودة بنحو 1637 سريراً، و 700 غرفة رعاية مركزة، و 526 جهاز تنفس صناعي، بينما هناك مستشفيات  اخرى جاهزة لدخول الخدمة في أي وقت.

 

من جانبه أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك أن استهلاك الأكسجين السائل في المستشفيات الجامعية يسير بمعدلات مطمئنة، مشيرا إلى أن المستشفيات الجامعية تمتلك 712 غرفة رعاية مركزة، و 902 جهاز تنفس صناعي.

 

وأضاف المصدر أن عدد الحاصلين على لقاح كورونا 1.2 مليون جرعة بالجامعات، حتى 16 أكتوبر 2021، ما بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وكذا العاملين والطلاب، بينما وصلت عدد مراكز التطعيم لـ 302 مركز تطعيم تم تجهيزها داخل 60 جامعة.

 

وكان قد قال الدكتور حسام عبد الغفار ، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ، إن هناك زيادة في أعداد كورونا بالمستشفيات الجامعية، ولكن معدل الزيادة مطمئن بالنسبة لوضع كورونا الوبائي، مشيرا إلى أن المستشفيات الجامعية تستقبل المواطنين على مدار الوقت دون توقف.

 

وأضاف عبد الغفار، لـ "صدى البلد": "اقتربنا من الانتهاء من تطعيم جميع العاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بينما بالنسية للطلاب المستجدين يتطعموا مع إجراء الكشف الطبي للطلاب بالجامعاتبينما الطلاب بالفرق الأخرى يتم تطعيمهم من خلال مراكز التطعيم في كل جامعة.

                                                         

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وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

 

وعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريراً حول جاهزية المستشفيات الجامعية وموقف الإحتياطي الإستراتيجي للأكسجين والموقف التنفيذي للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للعاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

 

وأوضح الوزير أنه تم تقديم نحو 1.2 مليون جرعة بالجامعات من لقاح فيروس كورونا، حتى 16 أكتوبر 2021، ما بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وكذا العاملين والطلاب، وذلك من خلال  302 مركز تطعيم تم تجهيزها في 60 جامعة.

 

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار أن عدد المستشفيات الجامعية المخصصة لتقديم خدمات العزل الصحي والعلاجي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والتي تقدم الخدمة في الوقت الحالي، يبلغ 26 مستشفى تابعة لـ 18 جامعة، مزودة بنحو 1637 سريراً، و 700 غرفة رعاية مركزة، و 526 جهاز تنفس صناعي، لافتاً إلى 36 مستشفى أخرى جاهزة لدخول الخدمة في أي وقت، وهي تابعة لـ 19 جامعة، ومزودة بنحو 6397 سريراً، و 712 غرفة رعاية مركزة، و 902 جهاز تنفس صناعي، كما عرض الوزير موقف متابعة استهلاك الأوكسجين السائل بالمستشفيات الجامعية، والذي يسير بمعدلات مطمئنة للغاية.

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