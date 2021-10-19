سعر الدولار في البنوك اليوم 19-10-2021

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 19-10-2021، علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية بدون أي تغيير منذ الأسبوع الماضي.

وأعلن البنك المركزي المصري وصول متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه إلي 15.66 جنيها للشراء و 15.75 جنيها للبيع.

وبلغ أدني سعر صرف الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيها للشراء و15.74 جنيها للبيع في بنكي مصر والأهلي الحكوميان.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 15.65 جنيها للشراء و 15.75 جنيها للبيع.

وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيها للشراء و 15.76 جنيها للبيع في بنوك "HSBC،قكر الوطني الأهلي QNB، فيصل الاسلامي، الأهلي المتحد، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطني NBK، المشرق، عودة، المصرف المتحد، قناة السويس، المصري الخليجي، بلوم، العربي الافريقي الدولي، كريدي أجريكول".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.67 جنيها للشراء و 15.76 جنيها للبيع في بنوك " التعمير والاسكان،الامارات دبي، المصري لتنمية الصادرات".

أعلي سعر لـ الدولار

وبلغ أعلي سعر صرف لـ الدولار نحو 15.68 جنيها للشراء و 15.76 جنيها للشراء في بنوك " الاستثمار العربي، مصر إيران للتنمية، مصرف أبوظبي الاسلامي، الأهلي الكويتي".