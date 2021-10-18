بعد تعليق عمل بعثتها وقطع الاتصالات..روسيا: شرط واحد لتطبيع العلاقات مع الناتو

قالت وزارة الخارجية الروسية إن لديها شرطاً أساسياً لتطبيع العلاقات مرة أخرى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وذلك عقب تعليق روسيا عمل بعثتها لدى الحلف وقطع الاتصالات معه.

وحسب "روسيا اليوم"، قالت الخارجية الروسية إن الشرط الأساسي لتطبيع العلاقات بين موسكو والناتو يتمثل في تخلي حلف شمال الأطلسي عن النهج الهادف إلى "ردع روسيا".

وقال أندريه بيلووسوف نائب رئيس الوفد الروسي في اللجنة الأولى بالجمعية العامة للأمم المتحدة خلال جلسة اليوم:"يجري تعزيز القدرات العسكرية وتنشيط التحركات العسكرية لدول الناتو على حدود روسيا".

وأضاف:"من الواضح أنه لطالما لم يتخل الحلف من النهج الهادف إلى ردع روسيا، لطالما سيبقى التعاون والحوار معهم أمرا صعبا".

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن قرار موسكو تعليق عمل بعثتها لدى حلف شمال الأطلسي اعتبارا من 1 نوفمبر المقبل.

وخلال مؤتمر صحفي في موسكو أشار لافروف إلى أن قرار تعليق عمل البعثة الدائمة الروسية لدى الحلف تم اتخاذه ردا على طرد عدد من الدبلوماسيين الروس المعتمدين لدى الناتو، موضحا أن الإجراء يشمل عمل كبير المسؤولين العسكريين الروس لديه.

وتابع الوزير أن روسيا تنهي عمل بعثة الاتصال التابعة للناتو في موسكو، شأنها شأن عمل المكتب الإعلامي للحلف الذي تم تأسيسه سابقا لدى سفارة مملكة بلجيكا في موسكو.