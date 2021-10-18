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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تعليق عمل بعثتها وقطع الاتصالات..روسيا: شرط واحد لتطبيع العلاقات مع الناتو

صدى البلد

قالت وزارة الخارجية الروسية إن لديها شرطاً أساسياً لتطبيع العلاقات مرة أخرى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وذلك عقب تعليق روسيا عمل بعثتها لدى الحلف وقطع الاتصالات معه.

وحسب "روسيا اليوم"، قالت الخارجية الروسية إن الشرط الأساسي لتطبيع العلاقات بين موسكو والناتو يتمثل في تخلي حلف شمال الأطلسي عن النهج الهادف إلى "ردع روسيا".

وقال أندريه بيلووسوف نائب رئيس الوفد الروسي في اللجنة الأولى بالجمعية العامة للأمم المتحدة خلال جلسة اليوم:"يجري تعزيز القدرات العسكرية وتنشيط التحركات العسكرية لدول الناتو على حدود روسيا".

وأضاف:"من الواضح أنه لطالما لم يتخل الحلف من النهج الهادف إلى ردع روسيا، لطالما سيبقى التعاون والحوار معهم أمرا صعبا".

أول تعليق من ألمانيا على قرار روسيا تعليق بعثتها لدى الناتو

أول رد من الناتو على قرارات روسيا تجاه الحلف

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن قرار موسكو تعليق عمل بعثتها لدى حلف شمال الأطلسي اعتبارا من 1 نوفمبر المقبل.

وخلال مؤتمر صحفي في موسكو أشار لافروف إلى أن قرار تعليق عمل البعثة الدائمة الروسية لدى الحلف تم اتخاذه ردا على طرد عدد من الدبلوماسيين الروس المعتمدين لدى الناتو، موضحا أن الإجراء يشمل عمل كبير المسؤولين العسكريين الروس لديه.

وتابع الوزير أن روسيا تنهي عمل بعثة الاتصال التابعة للناتو في موسكو، شأنها شأن عمل المكتب الإعلامي للحلف الذي تم تأسيسه سابقا لدى سفارة مملكة بلجيكا في موسكو.

روسيا الناتو الخارجية الروسية موسكو لافروف

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