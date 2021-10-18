مساعد وزير الخارجية الأسبق يوضح كيف تطورت علاقات مصر بأوغندا

قال السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن أوغندا استعانت بمصر من قبل في تعلية أحد السدود المائية.

أوضح الشويمي خلال مداخلة هاتفية بقناة "اكسترا نيوز"،:" العلاقة بين مصر وأوغندا تتميز بأنها علاقة ودية واستراتيجية في غاية الأهمية.

وأشار إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى حكم البلاد وعمل على تقوية علاقات مصر بالدول الأفريقية وعلى رأسها دولة أوغندا.

وأكمل:" هناك عددا من الشركات المصرية التي تعمل في أوغندا من بينهم شركة تعمل على تطوير خط حديدي من ميناء مومباسا في كينيا كامبالا في أوغندا بقيمة أكثر من 150 مليون دولار.