مواعيد مباريات المقاولون العرب في الدوري المصري 2021/2022 حتى الجولة الثامنة

أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن جدول بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2021-2022، حتى الجولة الثامنة.

كانت رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب قد أقامت قبل أيام حفل إجراء قرعة مباريات الموسم كاملًا، والذي شهد استهلال المقاولون العرب مبارياته بمواجهة الشرقية للدخان .

وكشفت الرابطة اليوم عن بدء مباريات المقاولون العرب في مشواره المحلي يوم الثلاثاء السادس والعشرين من أكتوبر الجاري.

مواعيد مباريات المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز

1- الأسبوع الأول: المقاولون العرب والشرقية للدخان، يوم الثلاثاء 28 أكتوبر، على ملعب استاد المقاولون العرب، في الثالثة مساءً.

2- الأسبوع الثاني: إنبي والمقاولون العرب ، يوم السبت 30 أكتوبر، على ملعب استاد بتروسبورت، في الثامنة مساءً.

3- الأسبوع الثالث: المقاولون العرب وطلائع الجيش، يوم الخميس 4 نوفمبر، على ملعب المقاولون العرب، في الخامسة والنصف مساءً.

4- الأسبوع الرابع: الأهلي والمقاولون العرب يوم الجمعة 19 نوفمبر، على ملعب استاد الأهلي وي السلام في الثامنة مساءً.

5- الأسبوع الخامس: المقاولون العرب والاسماعيلي، يوم الثلاثاء 23 نوفمبر، على ملعب استاد المقاولون العرب، في الخامسة والنصف مساءً.

6- الأسبوع السادس: البنك الأهلي والمقاولون العرب، يوم الجمعة 26 نوفمر، على ملعب استاد بتروسبورت في الثالثة عصراً.

7- الأسبوع السابع: المقاولون العرب والزمالك، في الثامنة من مساء يوم الثلاثاء، 21 نوفمير، على استاد بتروسبورت

8- الأسبوع الثامن:سيراميكا والمقاولون العرب ، يوم الجمعة 24 ديسمبر، على استاد المقاولون العرب في الثالثة عصراً.