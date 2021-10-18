محمود المتيني: مصر لديها طموحات كبيرة من أجل تصدير الأدوية

قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إن تصنيع الدواء في مصر بدأ منذ ثلاثينيات القرن الماضي، مضيفا أن الدولة تسعى لتوطين صناعة الدواء الجديدة في مصر.

وأضاف المتيني، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن مصر لديها طموحات كبيرة من أجل تصدير الأدوية، لافتا إلى أن مدينة الدواء تضم كيانات الأدوية الجديدة.



وتابع رئيس جامعة عين شمس، أن مصر ستكون معنية بتصنيع المواد الخام للأدوية، لافتا إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون التجارب السريرية لم يتم الإعلام عنها بعد.



وأكمل الدكتور محمود المتيني أن البنية التحتية لتنفيذ قانون التجاري السرية موجودة في مصر.



قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إنه التطعيم اجباري في جائحة كورونا، مضيفا أن كورونا يضرب الاجهزة التنفسية بقوة.

وأضاف أنه لا توجد أي حالة ظهرت تشير إلى تأثير كورونا السلبي على الكبد، لافتا إلى أن كل البحوثات العلمية أكدت أن اللقاحات لن تحميك بنسبة 100% من المرض.



وتابع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن فيروس كورونا يأتي عنيفا في حالات نادرة ولابد من تلقي اللقاح، مشيرا إلى أن يجب تلقي لقاح كورونا بشكل سريع للجميع.



وقال المتيني إن المبادرة الرئاسية للتخلص من فيروس سي تاريخية، مضيفا أن مصر قدمت إنجازا حقيقيا في ملف فيروس سي.



وأضاف الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن القيادة السياسية اتخذت قرارا قويا وجريئا من أجل مساعدة المصريين على التخلص من فيروس سي، لافتا إلى أن البلهارسيا بمفردها لا تؤدي إلى فشل كلوي.



وتابع أن مريض فيروس سي لا بد أن يقوم بمرجعات دورية وبصورة مستمرة.



فيما كشف عن برنامج زراعة الرئة، قائلا :"فريق من المتبرع الحي بالرئة تلقي تدريبات في اليابان".



وتابع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن المتبرع الحي غير القريب هو الذي يدخل ضمن تجارة الأعضاء، مستدركا أن 50 % من المتبرعين بالكلى غير أقارب وأحياء.



وأكمل المتيني أنه من الممكن أن نعيد النظر في المادة التي تتيح التبرع من غير الأقارب في حالة وجدنا البديل، لافتا إلى أن 90% نسبة النجاح في زراعة الأعضاء بمصر.

