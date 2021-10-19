وزير الشباب والرياضة: اتحاد كرة القدم عليه مخالفات 100 مليون جنيه

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مجلس النواب لها حق التشريع والرقابة، مؤكدا أن هناك لجان مختصو منها لجنة الشباب والرياضة ودائما تقوم الوزارة بالتنسيق مع اللجنة بشكل دائم.

وأضاف أشرف صبحي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” عبر فضائية “ام بي سي مصر"، أن اتحاد كرة القدم، تم عمل لجان للمتابعة بشكل دوري، مؤكدا أن هناك بعض المخالفات تم الكشف عها

وتابع أشرف صبحي، أن الوزارة لها حق بمراقبة إتحاد الكرة، واللجنة الأولمبية، وجميع الإتحادات الرياضية، وأي مخالفة تم الكشف عنها يتم كشفها عن طريق الجهات الرقابية والمختصة.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن هناك بعض التجاوزات من إتحاد كرة القدم الحالي، مؤكدا أنه يتم التحقيق من الجهات الرقابية، إضافة إلى ان إتحاد الكرة عليه “100 مليون جنيه ضرائب”

شكلنا لجنة توافقية

وأكد وزير الشباب والرياضة: "شكلنا لجنة توافقية بين الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات منذ فترة، وأي مخالفات ترصد تحال للنيابة العامة"