ممثل الجانب الأوغندي بالمزرعة المصرية المشتركة يتحدث عن أهمية التعاون المصري الأوغندي

قال سايمون مانبيا ممثل الجانب الأوغندى بالمزرعة المصرية المشتركة مع أوغندا، إن هذا المشروع أحد الأهداف الأساسية لتطوير الزراعة عبر التكنولوجيا الحديثة التي تستخدمها مصر في زراعتها وتصدرها لنا في أوغندا.

وتابع سايمون خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " المواجهة" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،:" المشروع سيحدث نوعا من التغير في التكنولوجيا التي تطورها مصر، ويمثل قيمة مضافة للمحاصيل والثروة الحيوانية وسيساهم في غزونا للسوق وللعالم ونرحب بالتعاون مع مصر.

وأشار إلي أن هذه المزرعة هي شراكة بين مصر وأوغندا، وتعد فرصة كبيرة للاستثمار فضلا عن توفير فرص عمل للسكان الذين يحصلون على رواتب نظير عملهم في هذه المزرعة.