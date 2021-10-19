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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محافظ الإسماعيلية يكشف حجم الإنجاز في تنفيذ المشروعات القومية التنموية

محافظ الاسماعيلية
محافظ الاسماعيلية

قال اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، إنه يتم تنفيذ المشروعات القومية في المحافظة لإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة .

 

وأضاف شريف فهمي بشارة في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي "، :" مدينة الإسماعيلية الجديدة مقامة على مساحة 6 آلاف فدان،  وأنفاق تحيا مصر تسهل الحركة وتربط بين الإسماعيلية القديمة والجديدة ما بين الشرق والغرب ".

 

وتابع شريف فهمي بشارة :"  المشروعات القومية متكاملة تحقق هدف انشاء مجتمعات عمرانية جديدة  وتوفر فرص عمل كثيرة، ويتم ربط المشروعات بشبكة من الطرق على مستوى عالي جدا".

 

واكمل شريف فهمي بشارة :"  أنشأنا  مشروع صوامع في الإسماعيلية على مستوى عالي من حيث توفير  التقنيات الحديثة للحفاظ على القمح بجودة عالية ولدينا 6 خلايا بإجمالي 30 ألف طن ".

 

ولفت شريف فهمي بشارة :"   جاري العمل على مشروعات ميادرة حياة كريمة في المحافظة لتنمية القنطرة شرق   كي تصبح منطقة متكاملة  وبها 16 قرية  جاري العمل على تطويرهم"، مضيفا:"  معدلات الإنجاز في قطاع إيصال مياه الشرب للمنازل وصلت لـ 100 % وفي الصرف الصحي وصلت معدلات الإنجاز لـ 50 %".

 

 وتابع شريف فهمي بشارة :" ا معدلات  الإنجاز في إنشاء المجمعات الحكومية وصلت لـ  90 %، كما وصلت معدلات إنجاز رفع كفاءة وانشاء المدارس الجديدة في قرى حياة كريمة لـ 90 % “، مضيفا:”افتتاح مدارس جديدة داخل محافظة الإسماعيلية يساعد في التصدي الكثافات داخل الفصول".

الاسماعيلية المشروعات المشروعات القومية حياة كريمة اخبار التوك شو

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