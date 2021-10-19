محافظ الإسماعيلية يكشف حجم الإنجاز في تنفيذ المشروعات القومية التنموية

قال اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، إنه يتم تنفيذ المشروعات القومية في المحافظة لإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة .

وأضاف شريف فهمي بشارة في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي "، :" مدينة الإسماعيلية الجديدة مقامة على مساحة 6 آلاف فدان، وأنفاق تحيا مصر تسهل الحركة وتربط بين الإسماعيلية القديمة والجديدة ما بين الشرق والغرب ".

وتابع شريف فهمي بشارة :" المشروعات القومية متكاملة تحقق هدف انشاء مجتمعات عمرانية جديدة وتوفر فرص عمل كثيرة، ويتم ربط المشروعات بشبكة من الطرق على مستوى عالي جدا".

واكمل شريف فهمي بشارة :" أنشأنا مشروع صوامع في الإسماعيلية على مستوى عالي من حيث توفير التقنيات الحديثة للحفاظ على القمح بجودة عالية ولدينا 6 خلايا بإجمالي 30 ألف طن ".

ولفت شريف فهمي بشارة :" جاري العمل على مشروعات ميادرة حياة كريمة في المحافظة لتنمية القنطرة شرق كي تصبح منطقة متكاملة وبها 16 قرية جاري العمل على تطويرهم"، مضيفا:" معدلات الإنجاز في قطاع إيصال مياه الشرب للمنازل وصلت لـ 100 % وفي الصرف الصحي وصلت معدلات الإنجاز لـ 50 %".

وتابع شريف فهمي بشارة :" ا معدلات الإنجاز في إنشاء المجمعات الحكومية وصلت لـ 90 %، كما وصلت معدلات إنجاز رفع كفاءة وانشاء المدارس الجديدة في قرى حياة كريمة لـ 90 % “، مضيفا:”افتتاح مدارس جديدة داخل محافظة الإسماعيلية يساعد في التصدي الكثافات داخل الفصول".