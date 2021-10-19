أروى جودة من أفضل عارضة أزياء إلى التنمر بسبب السيلوليت.. تفاصيل

واجهت الفنانة أروى جودة انتقادات وتنمر من البعض؛ بسبب ظهور ساقها وبه "سيلوليت" أي دهون تحت الجلد.

ورغم أن أروى جودة بدأت حياتها المهنية في طفولتها، بعملها في مجال عروض الأزياء منذ أن كانت في الثانية عشر من عمرها؛ إلا أنها ظهرت ببعض العيوب في جسدها خلال مهرجان الجونة.

ومن اللافت للانتباه أن أروى جودة حصلت على جائزة أفضل عارضة أزياء عام 2004 ؛ حيث كانت تتميز بقوام متميز ممشوق .

وأروى جودة، التي درست التسويق بالأكاديمية البحرية؛ استقبلت رأي الجمهور برد غير متوقع؛ حيث قالت "أنا مش فارق معايا إن يكون عندي سيلوليت، دي حاجة عادية وطبيعية، وما يصحش تستعملوا صورتي أو صورة أي حد بدون استئذان".

وتعد أروى جودة من عائلة فنية حيث أن خالتها هي الفنانة صفاء أبو السعود؛ وهي معلومة غير معروفة للكثيرين .

أروى ترد لصدى البلد على الانتقادات

تعرضت الفنانة أروى جودة للانتقاد من قبل عدد من رواد السوشيال ميديا بعد إطلالتها مساء السبت الماضي بـ مهرجان الجونة السينمائى.

وظهرت أروى جودة بإطلالة أنيقة مرتدية فستانا بفتحة جانبية لأعلى الفخذ، وظهرت ساق أروى جودة وبها "سيلوليت"، دهون تحت الجلد، وهو الأمر الذي علق عليه الجمهور بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ردت الفنانة اروى جودة على تلك الانتقادات من خلال صدى البلد وقالت": أنا اعرف عيوبي جدا ومتصالحة معها ولا أرى نفسي أحلى واحدة، ومتصالحة مع شكلي ومن المفروض أن ألعب رياضة ولكن هذا لا يحدث حاليا؛ لذلك يتواجد سيلوليت، وهذا الامر لا يضايقني، ومؤخرا أطلب من المصورين ألا يقوموا بعمل فوتوشوب للصور؛ لأننا لسنا عرائس مصنعة، وأرواحنا الحلوة وثقافتنا هي شخصيتنا.

وتابعت": لم يهزني ما حدث، وإذا قيل لي هذا الكلام الذي حدث اليوم من سنتين؛ كنت كسرت".

وخطفت الفنانة أروى جودة الأنظار، خلال ظهورها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي لعام 2021 بدورته الخامسة بإطلالة مميزة، حيث ظهرت بفستان طويل ذي أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش الفضي الذي كشف عن قوامها الرشيق.

ولم تتكلف أروى جودة في ارتداء الإكسسوار والمجوهرات؛ ما منحها إطلالة بسيطة للغاية، فيما اختارت مكياجا وتسريحة شعر متناسقين مع فستانها.