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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موقف سيف الدين الجزيري من رحيل ساسي عن الزمالك

سيف الدين الجزيري
سيف الدين الجزيري

كشف اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك الحالي والمقاولون العرب السابق عن رأيه في رحيل اللاعب التونسي فرجاني ساسي عن صفوف الزمالك 
وذلك في تصريحات خاصة لبرنامج رقم 10 والذي يذاع على القناة الأولى المصرية ويقدمه الإعلامي كريم رمزي

وقال الجزيري فرجاني لاعب كبير وبالطبع رحيله أثر علي الفريق، لكن الفريق يمتلك العديد من اللاعبين المميزين، ولا يقف النادي على أي لاعب مهماً كان اسمه.

وتطرق الجزيري للحديث عن علاقته بساسي حيث قال: تربطني بساسي علاقة صداقة قوية ودائما ما نتحدث سوياً واستمع لنصائحه،  لكن لم الأمور الشخصية لا نتحدث فيها مطلقاً، فلكل منا خصوصياته وحياته الشخصية التي يجب على الجميع احترامها.

مواعيد مباريات الزمالك  :


الجولة الأولى: الزمالك وإنبي يوم الثلاثاء 26 أكتوبر الحالي باستاد الدفاع الجوي في الثامنة مساءً.

الجولة الثانية: طلائع الجيش والزمالك يوم الأحد 31 أكتوبر باستاد برج العرب في الخامسة والنصف مساءً.

الجولة الثالثة: الزمالك والأهلي يوم الجمعة 5 نوفمبر المقبل باستاد الدفاع الجوي في الثامنة مساءً.

الجولة الرابعة: الإسماعيلي والزمالك يوم الجمعة 19 نوفمبر باستاد الإسماعيلية في الخامسة والنصف مساءً.

الجولة الخامسة: الزمالك والبنك الأهلي يوم الإثنين 22 نوفمبر باستاد القاهرة في الثامنة مساءً.

الجولة السادسة: سيراميكا كليوباترا والزمالك يوم الخميس 25 نوفمبر باستاد بتروسبورت في الخامسة والنصف مساءً.

الجولة السابعة: المقاولون العرب والزمالك يوم الثلاثاء 21 ديسمبر المقبل باستاد بتروسبورت في الثامنة مساءً.

الجولة الثامنة: الزمالك وغزل المحلة يوم السبت 25 ديسمبر باستاد القاهرة في الخامسة والنصف مساءً.

يذكر أن الزمالك توج بالدوري الممتاز، في الموسم الماضي وذلك للمرة الثالثة عشرة في تاريخه.

الجزيري فرجاني ساسي الزمالك المقاولون العرب

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