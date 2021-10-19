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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حارس أرسنال: محمد صلاح أفضل لاعب في العالم.. والشناوي يستحق الاحتراف أوروبيا

محمد صلاح
محمد صلاح

أكد رامي شعبان حارس مرمي فريق أرسنال السابق، أن الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، يقدمان موسما أقل فنيا من السنوات الماضية؛ وذلك بسبب تقدمهما في السن.

 

وأضاف رامي شعبان في تصريحات تليفزيونية : محمد صلاح يقدم أداء استثنائيا الموسم الحالي، وأصبح مرشحا بقوة للفوز بالكرة الذهبية.

 

وأكمل رامي : محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي يستحق اللعب في أوروبا؛ بعد الأداء القوي والمميز الذي قدمه مع فريقه .

 

واختتم رامي شعبان تصريحاته: الشناوي يجب أن يكتسب خبرة كبيرة قبل اللعب في إنجلترا؛ لان الدوري الإنجليزي مختلف تماما . 

ميسي محمد صلاح محمد الشناوي الشناوي رامي شعبان

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