بشرط جزائي 300 ألف جنيه.. الصلح بين عائلتين بسمالوط.. صور

عقدت لجنة المصالحات العرفيه بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا جلسة صلح بين عائلتين بعزبة الفواريقه بسمالوط شمال المنيا بديوان آل الشيمي بقرية السرارية بين عائلتي علي الحبيبي وعائلته وشعبان حسين.

وشكلت لجنة فض النزاع برغبة الطرفين من عمر الشيمي والدكتور عبد الناصر بدران والدكتور عبدالفتاح زهران ومحمد أبو جميكة وعادل سعد.



وقد تم فض النزاع والصلح بين الطرفين وحكم للطرف الأول بمبلغ قدره 80 ألف جنيه وتم وضع شرط جزائي قدره 300 ألف جنيه لمن يخل ببنود الصلح.

وشهدت جلسة الصلح التي أقيمت برعاية الجمعية الوطنية لفض المنازعات بسمالوط إجراءات امنيه مشددة برعاية مدير الأمن وإشراف رئيس مباحث سمالوط.

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