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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد البحرين.. المصرف المركزي يصدر أذون خزانة بـ 70 مليون دينار

مصرف البحرين المركزي
مصرف البحرين المركزي

 أعلن مصرف البحرين المركزي عن تغطية الإصدار رقم 1882 (ISIN BH00014I7422) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها  نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

وحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا"، تبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 20 أكتوبر 2021 وتنتهي في 19 يناير 2022.

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وبلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 1.42% مقارنة بسعر الفائدة  1.40% الفائدة للإصدار السابق بتاريخ 6 أكتوبر 2021.

وبلغ معدل سعر الخصم 99.641% وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 99.597% علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 128% ، فيما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

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