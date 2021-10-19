محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة

جهود متواصلة وإنجازات متتالية يتم تنفيذها على أرض الواقع بمختلف القرى المدرجه بمراكز ومدن المحافظة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " .

وفى هذا الشأن أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن هناك توجيهات مشددة لفريق عمل وحدة حياة كريمة بالمحافظة، بجانب رؤساء المراكز والمدن ومسئولى قطاعات العمل العام بالتواصل المباشر مع المواطنين للتعرف على مقترحاتهم وإحتياجاتهم بقرى المبادرة الرئاسية والمرور الميدانى لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ بالمشروعات المختلفة.

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حيث قام أعضاء الوحدة برئاسة المهندس ناجح مصطفى ، وبحضور الدكتور محمد صلاح منسق مؤسسة حياه كريمة بأسوان بالمشاركة في إجتماع لجنة التنمية المتكاملة بقرية قورتة ثانى التابعة لمركز نصر النوبة والتي يبلغ تعداد سكانها 11.5 ألف نسمة ، وتم إستعراض ومناقشة العديد من الموضوعات التي تخص المشروعات الجارى العمل بها بالقرية ، وأيضاً التي ستنفذ مستقبلاً في قطاعات الكهرباء والرصف والإتصالات والغاز الطبيعى.

وخلال الإجتماع أثنى الأهالى على المبادرة الرئاسية حياة كريمة لما تقدمة من خدمات غير مسبوقة لأهالى القرى الأكثر إحتياجاً ، مشيدين بالمتابعة الميدانية المستمرة والدؤوبة من جانب محافظ أسوان لمعدلات التنفيذ بمشروعات المبادرة على أرض الواقع.

وعقب ذلك قام أعضاء الوحدة بالمتابعة الميدانية لنسب التنفيذ للأعمال الجارية بالقرية داخل المجمع الخدمى والزراعى والعمارات السكنية ، ومشروع الصرف الصحى وشبكات الإنحدار، ومصرف أبو هور النزاز المزمع تغطية جزء منه حرصاً على سلامة التلاميذ التى تقع مدرستهم الإبتدائية بجوار المصرف ، بجانب تفقد سكن كريم ، كما قامت وحدة حياة كريمة أيضاً بمتابعة المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية بمركز كوم أمبو .

هذا وكانت قد نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بأسوان مساء الأحد إحتفالية بمناسبة ذكري إنتصارات حرب اكتوبر المجيدة حيث تضمنت الإحتفالية تكريم 10 من أسر شهداء حرب اكتوبر من ابناء المحافظة وذلك إنطلاقاً من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وبرعاية مباشرة من النائب مجدى حسيبو عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب لمحافظة أسوان.

وكان قد شهد الإحتفالية كل من سمير كامل أمين التنظيم بالحزب، وعدد من قيادات وأعضاء الحزب وأسر شهداء أكتوبر ، وتضمنت الإحتفالية تقديم عدد من الأغاني الوطنية بواسطة فرقة الفنون الموسيقية بقصر ثقافة أسوان .

مشروعات حياة كريمة بقري اسوان

مشروعات حياة كريمة بقري اسوان