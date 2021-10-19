عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

جهود متواصلة وإنجازات متتالية يتم تنفيذها على أرض الواقع بمختلف القرى المدرجه بمراكز ومدن المحافظة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " .

وفى هذا الشأن أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن هناك توجيهات مشددة لفريق عمل وحدة حياة كريمة بالمحافظة، بجانب رؤساء المراكز والمدن ومسئولى قطاعات العمل العام بالتواصل المباشر مع المواطنين للتعرف على مقترحاتهم وإحتياجاتهم بقرى المبادرة الرئاسية والمرور الميدانى لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ بالمشروعات المختلفة. 

وأقرأ أيضاً: 

حدث عالمي في أبو سمبل.. كيف استعدت أسوان لتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى؟.. فيديو

مستقبل وطن أسوان يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر ويكرم 10 من أسر الشهداء

حيث قام أعضاء الوحدة برئاسة المهندس ناجح مصطفى ، وبحضور الدكتور محمد صلاح منسق مؤسسة حياه كريمة بأسوان بالمشاركة في إجتماع لجنة التنمية المتكاملة بقرية قورتة ثانى التابعة لمركز نصر النوبة والتي يبلغ تعداد سكانها 11.5 ألف نسمة ، وتم إستعراض ومناقشة العديد من الموضوعات التي تخص المشروعات الجارى العمل بها بالقرية ، وأيضاً التي ستنفذ مستقبلاً في قطاعات الكهرباء والرصف والإتصالات والغاز الطبيعى. 

وخلال الإجتماع أثنى الأهالى على المبادرة الرئاسية حياة كريمة لما تقدمة من خدمات غير مسبوقة لأهالى القرى الأكثر إحتياجاً ، مشيدين بالمتابعة الميدانية المستمرة والدؤوبة من جانب محافظ أسوان لمعدلات التنفيذ بمشروعات المبادرة على أرض الواقع. 

وعقب ذلك قام أعضاء الوحدة بالمتابعة الميدانية لنسب التنفيذ للأعمال الجارية بالقرية داخل المجمع الخدمى والزراعى والعمارات السكنية ، ومشروع الصرف الصحى وشبكات الإنحدار، ومصرف أبو هور النزاز المزمع تغطية جزء منه حرصاً على سلامة التلاميذ التى تقع مدرستهم الإبتدائية بجوار المصرف ، بجانب تفقد سكن كريم ، كما قامت وحدة حياة كريمة أيضاً بمتابعة المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية بمركز كوم أمبو .

هذا وكانت قد نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بأسوان  مساء الأحد إحتفالية بمناسبة ذكري إنتصارات حرب اكتوبر المجيدة حيث تضمنت الإحتفالية تكريم 10 من أسر شهداء حرب اكتوبر من ابناء المحافظة وذلك إنطلاقاً من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وبرعاية مباشرة من النائب مجدى حسيبو عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب  لمحافظة أسوان. 

وكان قد شهد الإحتفالية كل من سمير كامل أمين التنظيم بالحزب، وعدد من قيادات وأعضاء الحزب وأسر شهداء أكتوبر ، وتضمنت الإحتفالية تقديم عدد من الأغاني الوطنية بواسطة فرقة الفنون الموسيقية بقصر ثقافة أسوان .

مشروعات حياة كريمة بقري اسوان 
مشروعات حياة كريمة بقري اسوان 

 

مشروعات حياة كريمة بقري اسوان 
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات حياة كريمة اخبار أسوان مركز كوم أمبو

موضوعات متعلقة

إزالة 81 حالة تعد على أراضي الدولة وإشغالات بأسوان

إنهاء 90 % من مشروع المدفن الصحي للمخلفات الصلبة بإدفو

حدث عالمي في أبو سمبل.. كيف استعدت أسوان لتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى؟.. فيديو

عمرها 33 قرنًا.. كل ما تريد معرفته عن ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بأبو سمبل

"دورة المولد" و"استبراك".. أغرب طرق الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في أسوان.. فيديو

البليلة والأرز باللبن..أشهر الأكلات الأسوانية للاحتفال بالمولد النبوي الشريف

مستقبل وطن أسوان يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر ويكرم 10 من أسر الشهداء

إزالة 620 حالة إشغال في أسوان واستكمال أعمال التطوير والتجميل بأبوسمبل

ترشيحاتنا

طريقة قراءة سورة يس لقضاء الحوائج

مندوب فرنسا بالأمم المتحدة يثمن دور مصر في ملف غزة

ثلاثي المتوسط .. عوائد اقتصادية عظيمة للمستقبل السياحي بين مصر وقبرص واليونان

نشرة المنوعات| مغني راب يثير الجدل بسبب استعماله للذهب.. ونوستاليجا عن الكنبة

بعد اقترابها من المياه الإقليمية.. الجيش الباكستاني يتحرك ضد غواصة هندية |فيديو

2 في أسبوع.. هل دخلت مصر حزام الزلازل ..البحوث الفلكية يكشف مفاجأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6 ريختر يشعر به سكان القاهرة منذ قليل

بتهمة الاعتداء الجنسي.. الحكم بـ سجن ميتشو مدرب الزمالك الأسبق 3 سنوات

طلب غريب من ابنة أغنى رجل في العالم للزواج من المصري نائل نصار

بعد زلزال اليوم.. رئيس البحوث الفلكية يوجه رسالة عاجلة للمواطنين

تحرشوا بها.. سكان قرية يجبرون امرأة على خلع ملابسها ورد فعل صادم منها|فيديو

إيحاءات جنسية.. القصة الكاملة للتحرش بفتاة داخل محطة مترو السادات

وفاة نجل الفنان الراحل عبد المطلب في المغرب بعد صراع مع المرض

بالقانون.. زيادة 10% على الأجر الأساسي للعاملين بهذا النوع من الشركات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنجلينا جولي تحضر العرض الخاص لـ Eternals بملابس معاد استخدامها.. ما السبب؟

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثانى بعد تحديثها

تفكك إثيوبيا.. أمريكا تحذر آبي أحمد من كارثة بسبب الحرب على تيجراي

انطلاق فعاليات التدريب المصرى السودانى المشترك «حارس الجنوب ــ 1»

فيديو

شيل إيدك وبطلوا شغل شيخ العرب.. هجوم عنيف على أحمد مجاهد في البرلمان

غاوي مشاكل.. لماذا لم يكمل محمد رمضان فقرته في مهرجان الجونة؟..فيديو جراف

فيديو جراف.. أحمد رزق.. لماذا انسحب الفنانون من فيلم ريش أثناء عرضه

من هو حبيب هند رستم الذي رفضت رشدي أباظة وصلاح ذو الفقار من أجله

المزيد

ساحة رأي

ليلى موسي تكتب: اللجنة الدستورية.. خطوة نحو الأمام أم استنساخ لسابقاتها؟

كواعب أحمد البراهمي تكتب: سن الرشد

أحمد الغنام يكتب: صراع السياسة والثقافة العربية

د. أحمد عبدالمجيد يكتب: عشقت محمدًا

د. علاء الشال يكتب: لماذا لا نحتفل بميلاد شفيع الأمة؟

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ