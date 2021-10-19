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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريدوان : محمد رمضان اعتذر لي عن تجاهلي في افتتاح مهرجان الجونة

محمد رمضان وريدوان
محمد رمضان وريدوان ونعمان بالعايشى

كشف المطرب المغربى ريدوان عن مكالمته مع محمد رمضان بعد ظهوره مع فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى

وقال ريدوان فى برنامج “Trending”: “محمد رمضان هاتفنى عقب حفل افتتاح مهرجان الجونة وقدم لى اعتذارا بعد تجاهل المذيعة ناردين فرج لى وعدم تقديمى أنا ونعمان بالعايشى”. 

وأضاف ريدوان: “اتفقت مع محمد رمضان على تقديم عدد من الأعمال سويا فى الفترة المقبلة ويتم خلال المرحلة المقبلة التحضير لها”. 

نجوم الجونة

وأعلن مهرجان الجونة، حضور عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة التي انطلقت الخميس الماضي، وتنتهي 22 أكتوبر، أبرزهم يسرا، عضو اللجنة الاستشارية، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

ويتواجد: داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراءجبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.. وآخرون.

وقال انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، إنه لا يوجد مشاكل في الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا، مؤكدا أن هذا العام سيكون هناك اتفاق مع وزارة الصحة لأن يكون هناك بروتوكول للعمل على تفادي المشاكل الصحية.

انتشال التميمى

وأضاف انتشال التميمي، في تصريحات لبرنامج “سبوت لايت” عبر فضائية “صدى البلد” تقديم الإعلامية شيرين سليمان، أنه سيتم الالتزام بتعليمات وزارة الصحة في هذا المهرجان.

وأكد انتشال التميمي أن مهرجان الجونة على مدار خمس سنوات استطاع إثبات وجوده كرقم مهم جدًا بين المهرجانات الدولية في المنطقة العربية، مهرجان يتمتع بجاذبية وفاعلية توازي مهرجانات عربية يصل عمرها إلى ربع أو نصف قرن.
وأكد المخرج أمير رمسيس، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، أن هذا العام في وضع أفضل من حيث الاستعداد لمهرجان الجونة، مشيرا إلى أن الصناع والموزعين والمنتجين زادت ثقتهم في المهرجان. 

مهرجان الجونة السينمائي محمد رمضان الفنان محمد رمضان ريدوان المطرب المغربى ريدوان نعمان بالعايشى

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