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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: التعاون بين مصر وقبرص واليونان يحفظ استقرار المنطقة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

ثمّن النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب “مستقبل وطن” بأسيوط، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة اليونان، مؤكدا أهميتها وعودتها بالنفع على المنطقة وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

 

وأشار الكحيلي في بيان له اليوم الثلاثاء أن مصر تسعى دائما إلى تعزيز العلاقات المختلفة بين جميع الدول وعلى رأسها اليونان وقبرص لتوطيد التعاون المشترك.


وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل بمجلس النواب أن الرئيس السيسي مهتم دائماً بدعم جسور التواصل الشعبي والمجتمعي بين الدول الثلاث لاستكمال مسيرة الترابط، وذلك، مشيرا إلى أن التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان يعد نموذجاً يحتذى به في منطقة شرق المتوسط في جميع المجالات بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار منطقة المتوسط وتحقيق التنمية والرخاء للشعوب.


وقال الكحيلي إن آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص تمثل أهمية بالغة في تبادل الرؤى وتحقيق مزيد من التطوير في علاقات التعاون على مختلف الأصعدة خصوصاً الاقتصادية، بما يسهم في تنسيق الجهود لمواجهة التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة.

 

يشار إلى أن العاصمة اليونانية "أثينا" شهدت اليوم قمة آلية التعاون الثلاثي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان.

 

وتناولت القمة أوجه التعاون بين الدول الثلاث في إطار آلية التعاون الثلاثي، حيث تم التأكيد على نجاحها في تكريس التشاور الدوري والتنسيق الوثيق حول الملفات الإقليمية والدولية التي تؤثر على كافة شعوب المنطقة.

 

كما عكست القمة التزاماً متبادلاً بترجمة التوافق السياسي إلى حزمة من المشروعات المثمرة على أرض الواقع في مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية، فضلاً عما شهدته من تعاون مشترك خلال الآونة الأخيرة للتصدي للتحديات والأزمات الطارئة مثل حرائق الغابات، ومواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا.

الرئيس السيسي القمة قبرص جائحة كورونا مستقبل وطن العلاقات الاقتصادية حرائق الغابات التعاون المشترك مصر وقبرص واليونان حزب مستقبل وطن

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