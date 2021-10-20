أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء 20 -10-2021

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 20-10-2021، في محلات الصاغة بدون مصنعية، وجاءت على النحو الآتي:



متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

عيار 24 بسعر 886 جنيه إلى 888 جنيه

عيار 22 بسعر 812 جنيه إلى 814 جنيه

عيار 21 بسعر 775 جنيه إلى 777 جنيه

عيار 18 بسعر 664 جنيه إلى 666 جنيه

عيار 14 بسعر 517 جنيه إلى 518 جنيه

عيار 12 بسعر 443 جنيه إلى 444 جنيه



الاونصة : 27,546 جنيه إلى 27,617 جنيه

الجنيه الذهب: 6,200 جنيه إلى 6,216 جنيه

الكيلو: 885,714 جنيه إلى 888,000 جنيه



سعر الذهب في مصر بالمصنعية



تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.