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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء 20 -10-2021

ارشيفية
ارشيفية

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 20-10-2021، في محلات الصاغة بدون مصنعية، وجاءت على النحو الآتي:


متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

عيار 24  بسعر 886 جنيه إلى 888 جنيه
عيار 22   بسعر 812 جنيه إلى 814 جنيه
عيار 21  بسعر  775 جنيه إلى 777 جنيه

عيار 18  بسعر  664 جنيه إلى 666 جنيه
عيار 14 بسعر  517 جنيه إلى 518 جنيه
عيار 12 بسعر  443 جنيه إلى 444 جنيه


الاونصة : 27,546 جنيه إلى 27,617 جنيه
الجنيه الذهب: 6,200 جنيه إلى 6,216 جنيه
الكيلو:  885,714 جنيه إلى 888,000 جنيه


سعر الذهب في مصر بالمصنعية


تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم سعر الذهب عيار 24 سعر الجرام من عيار 22 سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18

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