النيابة تحقق.. مستشفى يجري جراحة الزائدة لـ مريض بدلا من دوالي الساقين

كشف أحمد صلاح، تفاصيل تعرضه لـ الإهمال الطبي وإجراء عملية الزائدة له بدلا من عملية دوالي بالساقين التي كان يرغب في إجرائها في الأساس.

وقال أحمد صلاح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" بعد لما طلعت من العمليات كنت حزين وضحكت في نفس الوقت ".

وأضاف أحمد صلاح مازحا :" لو كان المريض اللي انا داخل مكانه كان هيعمل قلب مفتوح كانت المشكلة هتبقى اكبر والحمد لله انهم عملوا الزائدة ".



وتابع احمد صلاح:" النيابة تحقق في الأمر وتم استدعاء الأطقم الطبية للتحقيق في هذا الامر ".

وأكمل احمد صلاح:" أثناء العملية الأطقم الطبية خرجت لأسرتي وابلغتهم أنني اعاني من الزائدة منذ فترة ويجب إزالتها ".