أحمد السقا: الشهرة أسهل من النجومية.. ويوجه رسالة للشباب

طالبت الإعلامية لميس الحديدي، من الفنان أحمد السقا بتوجيه نصيحة لجيل الشباب بعد مشواره الفني الذي سلك فيه أصعب الطرق للتعلم وصولاً للنجومية كون النجومية باتت أسهل الآن فقال : مش نجومية الشهرة اسهل وهناك فارق بينهما فالأولى تحتاج لجهد كبير مش بتيجي مش من مسلسل أو فيلم كسر الدنيا لكن من حب الناس وأنا راس مالي مش شركة ولا حاجة راس مالي " حب الناس ".



وأضاف أحمد السقا خلال حواره ببرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي : “ النجومية مش بتيجي مش من يوم وليلة شغل كويس والناس تحبه بالاضافة للقبول الي بيجي من الله والكاميرا تصور قلوب وليس وشوش فقط”.



ولفت أحمد السقا إلى أن لديه الخبرة في التمييز بين الكاذب والصادق حتى في التمثيل قائلاً : "عندنا كذاب شاطر وعندنا السهل الممتنع الأول ينجح ويعصد ويحصل على جوائز بين " السهل الممتنع " بينجح أسهل وبيعلم في قلوب الناس".



وتابع :" أن الجزء الثاني في فكرة " النجومية " يعتمد على فكرة التواجد على الأرض دائماً في الشارع بين الناس قائلاً : " للاسف الناس فاكرة أن النجم ومش بحب كلمة " نجم " أننا غير قابلين للمس عشان كده الناس الطيبين والغلابة لما بيسلموا على الفنان بيحسوا الي جوانا وإننا لحم ودم زيهم أناش خصياً بكسر الحتة دي ".



ووصف السقا فئة الفنانين التي لا تفضل التصوير مع الناس في الشارع ب" العزل الفني " قائلاً : ده إسمه العزل الفني .. وده غلط مليار الميه غلط جداً أن حد يعمل حوالين نفسه دائرة ممنوع إختراقها لان لو الناس حبت الفنان هي الي هتحميه وتقف معاه كفاية دعوة واحد غلبان ممكن تسعدك بقية عمرك كفنان ".

