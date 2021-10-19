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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أشرف عطية: قرية الجعافرة ومدينة أسوان يفوزان بجائزة التميز الحكومي

جائزة مصر للتميز
جائزة مصر للتميز الحكومي

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن فوز قرية الجعافرة بمركز دراو بجائزة المركز الأول للتميز الحكومي من بين ٢٦ قرية، كما فازت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالمركز الثاني من بين ١٦٢ مركز ومدينة على مستوى الجمهورية تقدموا للحصول على جائزة التميز الحكومي لعام 2021 في مجالات التميز الفردي، والقيادي، والإبتكار والإبداع المؤسسي، وكذا المؤسسات المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية الالكترونية والذكية وذلك في إطار الدور الريادي لعاصمة الشباب والأقتصاد والثقافة الإفريقية. 

جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي المُقام بقصر القبة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحضور الدكتور مصطفى مدبولي  رئيس مجلس الوزراء والذي قام بتسليم الجوائز للفائزين مساء اليوم ، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، ومحمد القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة ، ولفيف من الوزراء والمحافظين، والسفراء، وممثلي المجالس النيابية، والمسئولين، والشخصيات العامة. 

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وقد وجه محافظ أسوان الشكر للرئيس السيسي  على رعايته الكريمة لهذا الحدث الذي يعكس حرص الدولة المصرية والحكومة على إرساء روح المنافسة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتحفيزهم للأستفادة من أفكارهم الإبداعية، وتحويلها إلى مشروعات على أرض الواقع.

ولفت اللواء أشرف عطية إلى إصرار المحافظة على تطبيق التحول الرقمي في جميع المعاملات والإدارات والهيئات الحكومية، بجانب تغيير وتطوير شامل في الفكر من خلال تطبيق معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة مما يساهم في خلق جهاز إداري كفء وفعال للحصول علي رضاء المواطنين ويُلبي تطلعاتهم.

هذا وبرعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان شهد المسرح الصيفى بكورنيش النيل بمدينة أسوان مساء اليوم الثلاثاء تنظيم فعاليات فنية وثقافية متنوعة بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف. 

وقد أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته للمسئولين بتوفير كافة أوجه الدعم لمختلف الفعاليات التى ستقام بهذه المناسبة العزيزة، مشدداً على ضرورة الإلتزام التام أثناء تقديم العروض الفنية بتطبيق الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا.

وفى نفس السياق يواصل فرع ثقافة أسوان تنفيذ البرنامج الفني المتنوع الخاص بفعاليات الإحتفال بمهرجان تعامد الشمس والتى تجوب مختلف مدن ومراكز المحافظة خلال الفترة الحالية وتشارك فيها فرق الفنون الشعبية والتلقائية بأسوان والمحافظات المختلفة ، لتختتم بحدوث ظاهرة التعامد الفلكية الفريدة من نوعها على وجه الملك رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية فجر الجمعة القادم 22 أكتوبر. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات محافظ أسوان مركز دراو قرية الجعافرة مدينة أسوان

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