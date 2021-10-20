العثور على جثة رجل خمسيني خلف محطة السكة الحديد بالمحلة

عثر الأهالى على جثة رجل خمسينى خلف محطة السكة الحديد بمنطقة منشية البكرى، التابعة لدائرة قسم ثان المحلة الكبرى.



كان اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بالعثور على جثة هامدة لرجل فى الخمسينيات من عمره خلف محطة القطار.



وانتقلت قوة من مباحث قسم ثان المحلة الكبرى، إلى موقع البلاغ وتبين من خلال فحص الجثة أنها لشخص يدعى مسعد ابراهيم المدنى، ولا توجد بها أى إصابات ظاهرية.



كما تم نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام لتوقيع كشف الطب الشرعي عليها.

وكلفت إدارة البحث الجنائى للتعرف على ظروف وملابسات الواقعة، وعن وجود شبهة جنائية من عدمه.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.