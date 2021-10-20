مذاقه لذيذ.. زوجة تتغذى يوميًا على رماد جثة زوجها المتوفي

تتغذى زوجة على جثة زوجها المحترقة وتتلذذ بمذاقها، فقد قالت أرملة إنها تشعر بالخجل و الاشمئزاز لأنها لا تستطيع التوقف عن أكل رماد زوجها المتوفى وتخشى أنه لن يتبقى شيء من جثمانه المحترق.

أصبحت "كيسي" البالغة من العمر 26 عامًا ، من ولاية تينيسي الأمريكية ، أرملة بشكل مأساوي عندما توفي زوجها شون من نوبة ربو، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

في حديثها لإحدى المحطات التليفزيونية توضح "كيسي" بعد وفاة زوجها "شون" أنها بدأت تحمل رماده معها في كل مكان ذهبت إليه كمصدر للراحة، فتقول: "آخذ زوجي في كل مكان ، إلى متجر البقالة ، والتسوق ، والسينما ، وتناول الطعام ، وفي أي مكان أذهب إليه".

وتكمل :"'في كل مرة أذهب إلى متجر البقالة أشتري الطعام الذي يحبه ، وعندما أطبخ أشتري الطعام الذي يحبه ، لا آكله ولكني أطبخ له"، تذوقت كيسي لأول مرة رماد شون بعد أن انسكب بعضه ولم ترغب في التخلص منها.

وتوضح "كيسي" كيف بدات في تلك العادة الغريبة: "لم أرغب في مسحه ، هذا زوجي لم أرغب في مسحه ، لذلك قمت بلعقه من أصابعي، وها أنا اليوم بعد شهرين تقريبًا ولا يمكنني التوقف ، أنا آكل زوجي".

تتعارض كيسي الآن مع مشاعر الاشمئزاز الممزوجة بحزنها وتريد التوقف عن أكل رماد شون حتى لا "تفقده مرة أخرى"وتكمل:"عندما أفتح الجرة ، أشعر بالسعادة ، فهذا يشبه اندفاع الأدرينالين بالنسبة لي ، وكلما زاد تناول الطعام ، زادت حماستي حتى أدركت أنه لم يتبق الكثير".

وتختم حديثها :"ثم بعد بضع دقائق أشعر بالفزع لأنني فعلت ذلك، هذا يجعلني أشعر بالحرج ، والخجل ، والاشمئزاز من نفسي ، والارتباك ، والجنون يجب أن تكون شخصًا مريضًا حقًا لأكل رماد شخص ما".