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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

مذاقه لذيذ.. زوجة تتغذى يوميًا على رماد جثة زوجها المتوفي

صدى البلد

تتغذى زوجة على جثة زوجها المحترقة وتتلذذ بمذاقها، فقد قالت أرملة  إنها تشعر بالخجل و الاشمئزاز لأنها لا تستطيع التوقف عن أكل رماد زوجها المتوفى وتخشى أنه لن يتبقى شيء من جثمانه المحترق.

أصبحت "كيسي" البالغة من العمر 26 عامًا ، من ولاية تينيسي الأمريكية ، أرملة بشكل مأساوي عندما توفي زوجها شون من نوبة ربو، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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في حديثها لإحدى المحطات التليفزيونية توضح "كيسي"  بعد وفاة زوجها "شون" أنها بدأت تحمل رماده معها في كل مكان ذهبت إليه كمصدر للراحة، فتقول: "آخذ زوجي في كل مكان ، إلى متجر البقالة ، والتسوق ، والسينما ، وتناول الطعام ، وفي أي مكان أذهب إليه".

وتكمل :"'في كل مرة أذهب إلى متجر البقالة أشتري الطعام الذي يحبه ، وعندما أطبخ أشتري الطعام الذي يحبه ، لا آكله ولكني أطبخ له"، تذوقت كيسي لأول مرة رماد شون بعد أن انسكب بعضه ولم ترغب في التخلص منها.

وتوضح "كيسي" كيف بدات في تلك العادة الغريبة: "لم أرغب في مسحه ، هذا زوجي لم أرغب في مسحه ، لذلك قمت بلعقه من أصابعي، وها أنا اليوم بعد شهرين تقريبًا ولا يمكنني التوقف ، أنا آكل زوجي".

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تتعارض كيسي الآن مع مشاعر الاشمئزاز الممزوجة بحزنها وتريد التوقف عن أكل رماد شون حتى لا "تفقده مرة أخرى"وتكمل:"عندما أفتح الجرة ، أشعر بالسعادة ، فهذا يشبه اندفاع الأدرينالين بالنسبة لي ، وكلما زاد تناول الطعام ، زادت حماستي حتى أدركت أنه لم يتبق الكثير".

وتختم حديثها :"ثم بعد بضع دقائق أشعر بالفزع لأنني فعلت ذلك، هذا يجعلني أشعر بالحرج ، والخجل ، والاشمئزاز من نفسي ، والارتباك ، والجنون يجب أن تكون شخصًا مريضًا حقًا لأكل رماد شخص ما". 

جثة رماد ارملة زوجة

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