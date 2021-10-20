شحاته يناقش مستهدفات الخطة التنفيذية لمديرية التربية والتعليم ببني سويف

في ضوء تنفيذ أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030

شهد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف الاجتماع الذي عقدته إدارة التخطيط والمشروعات بالمديرية بحضور الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية ومنال عاشور مدير إدارة التخطيط والمشروعات بالمديرية ومديري عموم الديوان والإدارات النوعية والموارد البشرية والجودة والموهوبين وموجهي عموم الأنشطة.



حيث ناقش شحاته مستهدفات الخطة التنفيذية لمديرية التربية والتعليم ( موازنة البرامج والأداء ) للعام المالي 2022/2021 وكذلك مناقشة مؤشرات الأداء ومستهدفات مقترح الخطة

وأكد شحاته على ضرورة التوعية بأهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والتزام جميع الجهات المختصة بتنفيذ أدوارهم ومسئولياتهم في الخطة.



وشدد شحاته على متابعة تنفيذ الخطة وعقد اجتماعا دوريا لمناقشة مدى تنفيذ مستهدفات الخطة التنفيذية وقياس أثرها على العملية التعليمية ومعالجة المعوقات.