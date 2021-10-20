الأزهر يعلن خطة الدراسة وتوزيع المناهج لمعاهد القراءات بكافة مراحلها

أعلن الأزهر الشريف، عن خطة الدراسة وتوزيع مناهج القراءات (تجويد - عالية - تخصص) للعام الدراسي الجديد 1443هـ / 2021-2022م للتحميل من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/2XwLdEU وقف الإجازات الاستثنائية كما قرر الأزهر الشريف، وقف الإجازات الاستثنائيه والتناوب بالمعاهد والإدارات والمنطقة نظرا لحاجة العمل.

وظائف جديدة أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن حاجته لشغل وظائف موجهي العموم بقطاع المعاهد الأزهرية عن طريق الندب الداخلي من مختلف المناطق الأزهرية في التخصصات التالية:

1- مناهج وطرق تدريس لغة إنجليزية

2- علوم الحاسب الآلي

3- رياض أطفال

4- الأحياء

5- التربية الفنية

6- اللغة الفرنسية

7- شريعة وقانون

8- تربية اجتماعية بنين

9- تربية اجتماعية فتيات

10- تربية رياضية بنين

11- تربية رياضية فتيات

12- مناهج وطرق تدريس علوم

13- مواد فلسفية

14- مناهج وطرق تدريس رياضيات

15- فيزياء لمعرفة الشروط ومزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي https://bit.ly/3aTBcEJ

‫مناهج القراءات 2021-22‬‎ - Google Drive

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