خالد عامر يكتب: يوميات الجمهورية الجديدة

قراءة المشهد الحالي مبشرة تؤكد أن مصر تسير نحو الأفضل استوعبت ما جرى خلال سنوات عجاف مرت بها وهنا الرئيس السيسي يقود مصر الجديدة نحو مستقبل مشرق إنها الجمهورية الجديدة حاضر مصر ومستقبلها حاضرها الذي يبنيه كل يوم بمد جسور الثقة بين دول العالم اليوم كانت هناك قمة ثلاثية في أثينا وتعيين 98 قاضية بمجلس الدولة للمرة الأولي في تاريخ مجلس الدولة.

وانطلاق فعاليات التدريب المصري السوداني المشترك حارس الجنوب 1 بقاعدة محمد نجيب وفي نفس الوقت تنفذ القوات البحرية المصرية مع اليونانية والأمريكية والاسبانية تدريبا مشتركا بالبحر المتوسط وقبلها افتتاح معرض تراثنا بالإضافة إلى لقائه رئيس جنوب السودان ومشاركة الرئيس في قمة تجمع فيشجراد ببودابست.



على مدار 7 سنوات رسمت القمم التسع التي جمعت بين مصر واليونان وقبرص إستراتيجية الدولة المصرية في البحر المتوسط وكان لها رسائل عديدة في مقدمتها التناغم و التعاون والشراكة المتميزة بينهم تلك التي تم تتويجها بالربط الكهربائي بين الدول الثلاثة في القمة الأخيرة الرئيس يجيد استثمار المستقبل وأوروبا على موعد مع أزمة في الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار الغاز قالها الرئيس العفي محدش يقدر يأكل لقمته.

هنا نعرف جميعا أن مناورات شرق المتوسط كانت رسائل للجميع ووضع الخطوط الحمراء في ليبيا لم يكن مضيعة للوقت إضافة إلى دعم وتعميق التشاور السياسي بين مصر وقبرص واليونان حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط.

الدولة المصرية ألان أصبح لها مسار مختلف عما كان وهدفها امتلاك مقومات اقتصادية وبناء دولة حقيقية مصر في ثوبها الجديد انجازات في كل شبر علي ارض مصر في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعسكريا إنها الجمهورية الجديدة حاضر مصر ومستقبلها حاضرها الذي يبنيه الرئيس بكل قوة وعزم تحيا مصر التي كنا نحلم بها