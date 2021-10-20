مفاجأة مدوية.. استبعاد فرج عامر ومحمد مجاهد من انتخابات سموحة

قرر مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية المصرية، تأييد استبعاد كل من محمد فرج عامر ومحمد مجاهد، من انتخابات سموحة المقبلة، المقرر لها يوم 29 من الشهر الجاري.

جاء ذلك عقب الدعوى التي تقدمت بها إحدى المرشحات على منصب العضوية، ضد عامر رئيس النادي الحالي، بدعوى أنه "أجر إحدى القاعات بالنادي مقابل الحصول على مقابل مادي"، وذلك ما تمنعه اللائحة.

كما جاء استبعاد مجاهد بسبب "قيامه بأعمال إنشائية في النادي عام 2018، نظير مقابل مادي بعقد من مجلس الإدارة، وذلك ما تمنعه اللائحة، حيث يجب على المرشح ألا يحصل على مقابل نظير أعمال بالنادي، في فترة لا تقل عن 5 سنوات قبل الانتخابات".