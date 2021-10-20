انطلاق فعاليات الندوة التثقيفية ضمن البرنامج الرئاسى أهل مصر بأسوان

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على ترحيب عاصمة الشباب والثقافة والإقتصاد الإفريقى بإحتضان فعاليات البرنامج القومى " أهل مصر " والذى يأتى تنفيذاً للتوجيهات المتواصلة للرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم ورعاية الشباب وتنمية قدراتهم بمختلف المجالات .

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،واللواء أشرف عطية محافظ أسوان إنطلقت فعاليات الندوة التثقيفية ضمن البرنامج الرئاسى (أهل مصر) لأبناء المحافظات الحدودية وذلك بحضور مصطفى بسطاوى وكيل مديرية الشباب والرياضة ونخبة من علماء الأزهر الشريف وبمشاركة ١٥٠ شاب وفتاة من مختلف المراكز والمدن .

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وأشاد أسرف عطية ، بجهود وزارة الشباب والرياضة ، ودورها فى تسخير كافة القدرات والإمكانيات بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ الكثير من الأنشطة والبرامج المتخصصة التى تساهم فى تعزيز مهارات شبابنا وإستغلال طاقاتهم الكامنة بشكل إيجابى ومثمر وبما يساهم فى دعم جهود التنمية وصنع مستقبل مشرق لوطننا الغالي ، موجهاً محافظ أسوان المسئولين بتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية لإنجاح فعاليات هذا البرنامج وضمان تحقيق أهدافه المرجوه بالشكل المطلوب .

من جانبه ، أوضح فتحى عبد الحافظ مدير عام الشباب والرياضة، بأن فعاليات البرنامج تستمر فى الفترة من ( ١٨ وحتى ٢١ أكتوبر الحالى ) وتشمل محاضرات للتنمية البشرية ، بالإضافة إلى تنظيم ندوات تثقيفية وتوعوية بمجال الأمن القومى وإستراتيجياته ، علاوة على تنظيم رحلات سياحيه لأبرز المعالم الأثرية والتاريخية التى تمتاز بها أسوان .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنفيذ حملة مكبرة إستهدفت إزالة الإشغالات بالسوق السياحى والشوارع والطرق الداخلية بنطاق أحياء غرب وجنوب شارك فيها نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء بالتعاون مع شرطة المرافق بقيادة المقدم أحمد تيسير ، وأيضاً لجنة المتابعة الميدانية بالمحافظة حيث أسفرت جهود الحملة عن رفع 720 حالة إشغال ، مع ضبط ومصادرة 15 إستاند وفاترين مأكولات وغيرها من المضبوطات المتنوعة ، وإيداعها بمخازن الوحدة المحلية .

ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجهود على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية لإستكمال سلسلة الحملات الهادفة لإزالة الإشغالات ورفع التراكمات والمخلفات داخل الأحياء والمناطق السكنية والأسواق لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى المطلوب .

وأعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن فوز قرية الجعافرة بمركز دراو بجائزة المركز الأول للتميز الحكومي من بين ٢٦ قرية، كما فازت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالمركز الثاني من بين ١٦٢ مركز ومدينة على مستوى الجمهورية تقدموا للحصول على جائزة التميز الحكومي لعام 2021 في مجالات التميز الفردي، والقيادي، والإبتكار والإبداع المؤسسي، وكذا المؤسسات المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية الالكترونية والذكية وذلك في إطار الدور الريادي لعاصمة الشباب والأقتصاد والثقافة الإفريقية.