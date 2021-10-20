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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة طنطا يتابع إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد

رئيس جامعة طنطا يتابع
رئيس جامعة طنطا يتابع إجراءات توقيع الكشف الطبي للطلاب الجدد

تابع الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، سير أعمال توقيع الكشف الطبي والتطعيم بلقاح كورونا للطلبة الجدد، بمقر الإدارة الطبية بمجمع الكليات بسبرباى.

 

واطمأن رئيس الجامعة على حسن سير العمل وتنظيم عملية دخول الطلاب دون تكدس، مشددًا على ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات خلال التعامل بين الطلاب والموظفين حرصا على سلامتهم، موجهًا بضرورة توفير سبل الراحة للطلاب الجدد وتقديم التسهيلات الممكنة لهم.

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وشدد الدكتور محمود ذكى، على جميع الطلاب التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان، مع إحضار الرقم التسجيلي عند الحضور لتلقى اللقاح.

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يذكر أن جامعة طنطا اتخذت العديد من الإجراءات المسبقة لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور المرافقين لهم من حيث إرشادهم وتوجيههم، وتخصيص استراحات لهم، وتوفير أدوات تعقيم بمقرات الكشف الطبي، بما يساهم في الحفاظ على سلامة وصحة جميع الطلاب المتقدمين للحد من انتشار فيروس كورونا.

رئيس جامعة طنطا يتابع إجراءات توقيع الكشف الطبي للطلاب الجدد

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رئيس جامعة طنطا اجراء توقيع الكشف الطبي الطلاب الطالبات الكليات

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