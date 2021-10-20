ضمن الموجة الـ 18: إزالة 47 حالة على أراض زراعية ومبان ومنشآت ري بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سلسلة الحملات المكبرة لإزالة التعديات بنطاق مركز ومدينة كوم أمبو ضمن المرحلة الثانية للموجة الـ ١٨ حيث أكد المهندس سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية بأنه تم إزالة 47 حالة تعدى على أراضى زراعية ومبانى وطرق وكبارى ومنشأت للرى بمساحة 16 ألف و 472 م2 وذلك بقرى فارس وفطيرة والكاجوج والرغامة شرق و 7 بحرى ، وأيضاً بحى وسط المدينة حيث يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكثيف حملات إزالة التعديات لإسترداد أراضى الدولة .

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه بالتوازى مع ذلك تم إزالة 48 حالة إشغال بشارع بورسعيد التجارى على مدار يومين من خلال نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء و العاملين بالوحدة المحلية ، وبدعم من شرطة المرافق بقيادة المقدم عصام السيد .

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وأضاف سيد مدنى بأنه سيتم مواصلة الحملات تباعاً بمختلف الشوارع الرئيسية والداخلية للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين ، وهو الذى تزامن مع رفع 655 طن من تراكمات القمامة والمخلفات والأتربة خلال الأسبوع الحالى ، كما أنه جارى إنهاء الموافقات البيئية لإنشاء المدفن المحكوم الجديد مما سيساهم في إيجاد حل جذرى لمشكلة النظافة العامة للمدينة وقرى المركز .

ولفت سيد مدنى إلى إلى أنه في نفس الوقت وتنفيذاً لتكليفات محافظ أسوان تم تكثيف أعمال الرش والتطهير والتعقيم بالمناطق السكنية ضمن الإجراءات الإحترازية التي تقوم بها الدولة لحماية المواطنين من إنتشار فيروس كورونا .

وكان قد تسلم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان درع المؤتمر السنوي لجمعية فتيان الكشافة المصرية عقب إنتهاء فعالياته بمدينة أسوان حيث قدمه الدكتور محمد فرغلى قائد تدريب جمعية فتيان الكشافة تعبيراً عن تقدير وإعتزاز الجمعية المصرية لجهود المحافظة في رعاية ودعم شباب فتيان الكشافة والتعاون في إستضافة المؤتمر السنوي والذى شهد مشاركة واسعة لحوالي 69 من قادة فتيان الكشافة على مستوى 27 محافظة بجانب قادة المنظمة الكشفية العربية وذلك خلال الفترة من 6 إلى 9 أكتوبر الجارى .

ومن جانبه رحب اللواء أشرف عطية بإستضافة عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية لفعاليات المؤتمر الكشفى السنوي وبجميع المشاركين فيه ، مشيداً بجهود وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى ودورها الرائد فى تنشأة وتخريج شباب من قادة المستقبل القادرين على تحمل المسئولية وإستكمال مسيرة البناء والتنمية .

جانب من أعمال إزالة التعديات بأسوان

جانب من أعمال إزالة التعديات بأسوان