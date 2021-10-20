تنفيذاً لتكليفات محافظ أسوان.. رفع 720 حالة إشغال بالسوق السياحى

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنفيذ حملة مكبرة، إستهدفت إزالة الإشغالات بالسوق السياحى والشوارع والطرق الداخلية بنطاق أحياء غرب وجنوب، شارك فيها نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء بالتعاون مع شرطة المرافق بقيادة المقدم أحمد تيسير.

كما شاركت لجنة المتابعة الميدانية بالمحافظة أيضا في هذه الحملة، والتي أسفرت عن رفع 720 حالة إشغال ، مع ضبط ومصادرة 15 إستاند وفاترين مأكولات وغيرها من المضبوطات المتنوعة ، وإيداعها بمخازن الوحدة المحلية .

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجهود على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية لإستكمال سلسلة الحملات الهادفة لإزالة الإشغالات ورفع التراكمات والمخلفات داخل الأحياء والمناطق السكنية والأسواق لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى المطلوب .

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و أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن فوز قرية الجعافرة بمركز دراو بجائزة المركز الأول للتميز الحكومي من بين ٢٦ قرية، كما فازت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالمركز الثاني من بين ١٦٢ مركز ومدينة على مستوى الجمهورية تقدموا للحصول على جائزة التميز الحكومي لعام 2021 في مجالات التميز الفردي، والقيادي، والإبتكار والإبداع المؤسسي، وكذا المؤسسات المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية الالكترونية والذكية وذلك في إطار الدور الريادي لعاصمة الشباب والأقتصاد والثقافة الإفريقية.

جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي المُقام بقصر القبة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذي قام بتسليم الجوائز للفائزين مساء اليوم ، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، ومحمد القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة ، ولفيف من الوزراء والمحافظين، والسفراء، وممثلي المجالس النيابية، والمسئولين، والشخصيات العامة.

ووجه محافظ أسوان، الشكر للرئيس السيسي على رعايته الكريمة لهذا الحدث الذي يعكس حرص الدولة المصرية والحكومة على إرساء روح المنافسة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتحفيزهم للأستفادة من أفكارهم الإبداعية، وتحويلها إلى مشروعات على أرض الواقع.

ولفت اللواء أشرف عطية ، إلى إصرار المحافظة على تطبيق التحول الرقمي في جميع المعاملات والإدارات والهيئات الحكومية، بجانب تغيير وتطوير شامل في الفكر من خلال تطبيق معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة مما يساهم في خلق جهاز إداري كفء وفعال للحصول علي رضاء المواطنين ويُلبي تطلعاتهم.