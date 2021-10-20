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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

رئيس الوزراء يتابع ملفات عمل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة .. وإعادة طرح "الصناعية" على البوابة الإلكترونية لحجزها

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

اللواء ناصر فوزى:

تخصيص عدد من المواقع لمشروعات الدفن الصحي

استعراض الأراضي المقترحة لتنفيذ مشروع  "سكن لكل المصريين"

مناقشة استخراج الرخص لتكون إلكترونياً للحصول علي الاستثمارية الصناعية

استعراض الأراضي الخاصة بمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى

 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وذلك بحضور اللواء ناصر فوزى، مدير المركز.

وفى مستهل الاجتماع، أشار اللواء ناصر فوزى إلى موقف حصر الأراضي الفضاء المقترحة لتنفيذ مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، موضحاً أنه فيما يتعلق بأراضي الأولوية العاجلة لمشروع "سكن لكل المصريين"، فقد صدرت قرارات جمهورية لعدد من قطع الأراضي بعدد من المحافظات، والمقترح استغلالها في تنفيذ هذا المشروع.

كما تناول الاجتماع، الموقف التنفيذي لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وجهود المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية والمحافظات لتخصيص مساحات الأراضي اللازمة لإقامة المشاريع المطلوبة واستيفاء الموافقات من مختلف الجهات المعنية.

أشار مدير المركز الوطني إلى أنه تم تخصيص عدد من المواقع لمشروعات الدفن الصحي، وذلك بمحافظات كفر الشيخ، وقنا، والأقصر، والفيوم، والبحر الأحمر، والشرقية، ومطروح، وجارٍ دراسة توفير عدد آخر من قطع الأراضي في محافظات أخرى على مستوى الجمهورية.

وتطرق اللواء ناصر فوزى خلال الاجتماع إلى ما تم من جهود بشأن إعادة طرح الأراضي الصناعية على البوابة الإلكترونية لحجز الأراضي الصناعية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة ميكنة كافة الإجراءات المتعلقة بمنظومة تخصيص الأراضي الصناعية.

جاء ذلك في إطار تطوير تلك المنظومة، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وجاذبة للإستثمار، متناولا في هذا الصدد إجراءات الإطلاقة الخامسة للفرص الاستثمارية الصناعية على الموقع الإلكتروني للبوابة الحكومية للخريطة الصناعية، وما تم من جهود لاستكمال مهام رفع مستوى أداء الخريطة الاستثمارية الصناعية، والتي تتضمن إجراءات تتعلق بأعمال الحجز، والبت، والتخصيص للأراضي.

وكذا استخراج الرخص لتكون إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للخريطة، إلى جانب متابعة إدراج فرص أراضٍ استثمارية صناعية جديدة مرفقة وطرحها من خلال الموقع الإلكتروني، وتنفيذ صفحات لتلقي شكاوى المواطنين وإيجاد حلول لها، فضلاً عن إعداد حملة إعلامية للترويج للخريطة الصناعية، وما يتم من جهود لتنمية الصناعة في مصر، جذباً لمزيد من المستثمرين.

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